وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
أخبار العالم

سلطات الاحتلال تغلق الأقصى وتفرض حصارًا مشددًا على البلدة القديمة

القسم الخارجي

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، ومنعت إقامة الصلوات فيه، بما في ذلك صلاة التراويح، بعد أن أجبرت المصلين على إخلائه منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك في ظل إعلان حالة الطوارئ على خلفية التصعيد العسكري الدائر بين إسرائيل وإيران.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى قبيل الفجر، وطلبت من المعتكفين والمصلين مغادرته فورًا، قبل أن تغلق جميع أبوابه بالسلاسل الحديدية، وتمنع الوصول إليه بشكل تام. كما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والقوات الخاصة في محيط المسجد، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

تعزيزات عسكرية وإغلاق للبلدة القديمة

وبحسب محافظة القدس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط المسجد الأقصى، ونصبت حواجز أمنية مشددة عند أبواب البلدة القديمة، ومنعت الدخول إليها باستثناء سكانها، بحجة الأوضاع الأمنية الراهنة.

كما أغلقت معظم الأسواق والمحال التجارية داخل البلدة القديمة، بعد أن أبلغت الشرطة أصحابها بضرورة إغلاقها فورًا، باستثناء محال المواد التموينية والصيدليات. وشهدت شوارع القدس حالة من التوتر الشديد، وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة وحرس الحدود.

تشديد غير مسبوق على الحركة

من جهته، أكد مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال أغلقت باب الأسباط بالسواتر الحديدية، ومنعت تنقل الأهالي بين أحياء البلدة القديمة إلا بعد إجراءات تفتيش مشددة. ووُصفت الإجراءات بأنها الأشد منذ سنوات، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان وإغلاق المسجد أمام المصلين بشكل كامل.

