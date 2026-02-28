سلطات الاحتلال تغلق الأقصى وتفرض حصارًا مشددًا على البلدة القديمة

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، ومنعت إقامة الصلوات فيه، بما في ذلك صلاة التراويح، بعد أن أجبرت المصلين على إخلائه منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك في ظل إعلان حالة الطوارئ على خلفية التصعيد العسكري الدائر بين إسرائيل وإيران.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى قبيل الفجر، وطلبت من المعتكفين والمصلين مغادرته فورًا، قبل أن تغلق جميع أبوابه بالسلاسل الحديدية، وتمنع الوصول إليه بشكل تام. كما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والقوات الخاصة في محيط المسجد، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

تعزيزات عسكرية وإغلاق للبلدة القديمة

وبحسب محافظة القدس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط المسجد الأقصى، ونصبت حواجز أمنية مشددة عند أبواب البلدة القديمة، ومنعت الدخول إليها باستثناء سكانها، بحجة الأوضاع الأمنية الراهنة.

كما أغلقت معظم الأسواق والمحال التجارية داخل البلدة القديمة، بعد أن أبلغت الشرطة أصحابها بضرورة إغلاقها فورًا، باستثناء محال المواد التموينية والصيدليات. وشهدت شوارع القدس حالة من التوتر الشديد، وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة وحرس الحدود.

تشديد غير مسبوق على الحركة

من جهته، أكد مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال أغلقت باب الأسباط بالسواتر الحديدية، ومنعت تنقل الأهالي بين أحياء البلدة القديمة إلا بعد إجراءات تفتيش مشددة. ووُصفت الإجراءات بأنها الأشد منذ سنوات، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان وإغلاق المسجد أمام المصلين بشكل كامل.