حالة الطقس أول مارس 2026 .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على السواحل

تشهد البلاد مع بداية شهر مارس تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على عدد كبير من المناطق، ما يعزز الإحساس بالأجواء الشتوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خاصة على السواحل الشمالية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وأمطار متفرقة

أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20٪ على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط للرياح واضطراب بالملاحة

تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطا ملحوظا للرياح، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة الفعلية، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأشارت خرائط التنبؤات الجوية إلى استمرار نشاط الرياح حتى نهاية الأسبوع الأول من مارس، مع احتمالات لاضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

صقيع في سيناء وبرودة شديدة ليلا

أكدت التقارير أن انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلى تكون الصقيع على بعض المزروعات في مناطق وسط سيناء، نتيجة تدني درجات الحرارة الصغرى.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية في القاهرة الكبرى، وتنخفض إلى 7 درجات في شمال الصعيد، ما يعكس أجواء شتوية واضحة مع بداية الشهر.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 18 و20 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا على مختلف الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجواء تأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات سقوط الأمطار، لاسيما على الطرق السريعة والقريبة من السواحل.