أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الإيرانية والهجمات التي استهدفت منشآت مدنية في دول عربية، مستنكراً استهداف مطار الكويت الدولي، ومنطقتي الرياض والشرقية بالسعودية، ومنشأة مدنية في مدينة دبي الإماراتية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أدان كذلك بأشد العبارات ما تعرض له العراق اليوم من هجمات إيرانية في اربيل، واعتداءات إسرائيلية وأمريكية في محافظة بابل، معتبراً أن أي عدوان على سيادة الدول العربية مرفوض ومدان.

وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكداً ثقته في قدرة الدول العربية على الدفاع عن أمنها وتأمين مواطنيها في مواجهة أي اعتداء خارجي.