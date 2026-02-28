الكويت تتصدى لهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية بحرية

أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن قاعدة محمد الأحمد البحرية تعرضت لاستهداف من قبل طائرة مسيرة.

وأوضحت الدفاع الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تمكن من التصدي للتهديد والتعامل معه بنجاح، وذلك ضمن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

وأضاف البيان أن عملية التعامل نفذت وفق الخطط والإجراءات العملياتية المعتمدة وبكفاءة عالية؛ ما يعكس مستوى الجاهزية والقدرات التي تتمتع بها وحدات الدفاع الجوي، والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة.