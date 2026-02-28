البترول: مفيش تخفيف أحمال.. وإيقاف إسرائيل الغاز مالوش أي تأثير علينا

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لدينا انتظام في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وليس لدينا تناقص في الغاز.

وقال محمود ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عملنا على تأهيل البينة التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد".

وتابع محمود ناجي :" وقف خط غاز شرق المتوسط لن يؤثر علينا على الإطلاق ليس لدينا ازمة غاز على الإطلاق ولا تأثير لوقف إمداد الغاز من إسرائيل على أي قطاع من قطاعات الدولة ".

وأكمل محمود ناجي :" سنعمل على إضافة أبار غاز جديدة مع الحفر والاستكشاف".

ولفت محمود ناجي :" لدينا خطط وسيناريوهات للتعامل مع ملف الغاز الطبيعي وتخفيف أحمال الكهرباء أمر ليس وارد على الإطلاق ومصر اتخذت إجراءات كثيرة من أجل حماية قطاع الطاقة".