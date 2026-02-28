قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد
بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية
رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر شيرى تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة شيرى تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏.‏

تعتمد السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019، على محرك رباعي الأسطوانات سعة ‏‏1600 سي سي (1.6‏L DVVT‏)، يولد قوة 126 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ ‏‏160 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ‏CVT‏.‏

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019،إلى 180 كم/ساعة، ‏ويتميز هذا الموديل بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 6.7 لتر لكل 100 ‏كم، مع خزان وقود بسعة 55 لترا،‏ تبلغ سعة الشنطة الخلفية حوالي 550 لتراً، مع ‏إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة ‏مساحة التخزين.‏

تصنف السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019، كرياضية متعددة الاستخدامات ‏‏(‏SUV‏) بطول يبلغ 4419 مم وعرض 1765 مم، و ارتفاع يصل إلى 190 مم، ‏وتأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة (أو 16 بوصة في بعض الفئات)، ‏ومزودة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية ‏LED، مع وجود الإطار ‏الاحتياطي على الباب الخلفي بتصميم كلاسيكي. ‏

تشمل المقصورة الداخلية شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وعجلة قيادة ‏متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، من الناحية الأمنية، تتوفر السيارة بوسائد ‏هوائية أمامية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (‏ABS‏)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل ‏‏(‏EBD‏)، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للمساعدة على الركن.‏

تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏


أما عن سعر السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019‏، فياتي بمتوسط 480 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

