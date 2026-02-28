سعر شيرى تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة شيرى تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏.‏

تعتمد السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019، على محرك رباعي الأسطوانات سعة ‏‏1600 سي سي (1.6‏L DVVT‏)، يولد قوة 126 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ ‏‏160 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ‏CVT‏.‏

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019،إلى 180 كم/ساعة، ‏ويتميز هذا الموديل بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 6.7 لتر لكل 100 ‏كم، مع خزان وقود بسعة 55 لترا،‏ تبلغ سعة الشنطة الخلفية حوالي 550 لتراً، مع ‏إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة ‏مساحة التخزين.‏

تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏

تصنف السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019، كرياضية متعددة الاستخدامات ‏‏(‏SUV‏) بطول يبلغ 4419 مم وعرض 1765 مم، و ارتفاع يصل إلى 190 مم، ‏وتأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة (أو 16 بوصة في بعض الفئات)، ‏ومزودة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية ‏LED، مع وجود الإطار ‏الاحتياطي على الباب الخلفي بتصميم كلاسيكي. ‏

تشمل المقصورة الداخلية شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وعجلة قيادة ‏متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، من الناحية الأمنية، تتوفر السيارة بوسائد ‏هوائية أمامية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (‏ABS‏)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل ‏‏(‏EBD‏)، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للمساعدة على الركن.‏

تيجو ‏‏3 موديل 2019‏‏‏‏



أما عن سعر السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2019‏، فياتي بمتوسط 480 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎