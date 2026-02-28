قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص سيارة تقدمها هيونداي في السوق السعودي.. أسعار ومواصفات

هيونداي جراند i10
هيونداي جراند i10
صبري طلبه

تعد السيارة جراند i10 منن أرخص إصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي المقدمة في السوق السعودي، وذلك ضمن موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات تتضمن فئتين، بسعر يبدأ من 52.254 ريال سعودي.

أداء هيونداي جراند i10

تعتمد هيونداي جراند i10 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد هذا المحرك قوة تبلغ 83 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 114 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوعCVT ، مع معدل استهلاك يقارب لترًا واحدًا لكل 18.1 كيلومتر.

هيونداي جراند i10

فيما يتعلق بالأداء الحركي، تتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.5 ثانية، وهو رقم يتماشى مع طبيعة هذه الفئة التي تركز على العملية والجانب الاقتصادي، أما السرعة القصوى فتصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة.

هيونداي جراند i10 ووسائل الحماية

زُوِّدت السيارة بحزمة من تجهيزات السلامة التي تلبي المتطلبات الأساسية، حيث تتوفر وسادتان هوائيتان أماميتان للسائق والراكب الأمامي، كما تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بما يسهم في تحسين كفاءة التوقف وتقليل احتمالية انغلاق العجلات عند الكبح المفاجئ.

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات الذي يدعم السائق عند الانطلاق على الطرق المائلة، كما جرى تزويد السيارة بحساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

هيونداي جراند i10

أبعاد هيونداي جراند i10

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة هيونداي جراند i10 نحو 3,995 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1,680 ملم، وارتفاعها إلى 1,510 ملم، أما قاعدة العجلات فتمتد إلى 2,450 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي نحو 937 كيلوجرامًا، مع جنوط فولاذية قياس 14 بوصة أو 15 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا.

أسعار هيونداي جراند i10 2026 في السوق السعودي

تُطرح السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 52,254 ريالًا سعوديًا لفئة Fleet، بينما يصل سعر فئة Smart إلى 53,404 ريالات سعودية.

