سعر ومواصفات هيونداي توسان في السوق السعودي

صبري طلبه

تعد هيونداي توسان واحدة من أبرز سيارات العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، خاصة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة بعدد كبير من التجهيزات، مع نطاق سعري يبدأ من 107,685 ريالاً.

أبعاد هيونداي توسان

تعتمد توسان على قاعدة عجلات بطول 2,755 مم، ويبلغ طولها الإجمالي 4,640 مم، مع عرض يصل إلى 1,865 مم وارتفاع قدره 1,665 مم، وهي أرقام تضعها في قلب فئة الـ SUV المدمجة من حيث الحجم.

مقصورة هيونداي توسان

تقدم توسان بشاشة معلومات وترفيه يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية للسائق بقياس 12 بوصة، كما تدعم أنظمة ربط الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى تقنية البلوتوث.

تضم السيارة نظام تكييف يتوفر بتحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق في عدد من الفئات، بينما تحصل الفئات الأقل على مكيف بتحكم يدوي، مع وجود فتحات خلفية للركاب في الصف الثاني. 

وتشمل التجهيزات المتاحة حسب الفئة شاحنا لاسلكيا للهواتف، ومقاعد كهربائية، وفتحة سقف بانورامية، فضلا عن حساسات حركة وكاميرا للمتابعة، ولسهولة عملية الاصطفاف.

محركات هيونداي توسان

تتوفر توسان بمحركين مختلفين، الخيار الأول يأتي بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 156 حصانا وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام دفع أمامي أو دفع كلي حسب الفئة، وتتراوح معدلات استهلاك الوقود بين 13 و13.5 كيلومترا لكل لتر.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر بعدد 4 أسطوانات، ينتج 180 حصانا وعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات، مع نظام دفع أمامي، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 18.1 كيلومترا لكل لتر.

أسعار هيونداي توسان في السعودية 

تبدأ أسعار هيونداي توسان في السعودية من 107,685 ريالا لفئة Smart بمحرك 2.0 لتر ودفع أمامي، وتصل فئة Smart بنظام الدفع الكلي إلى 112,285 ريالا، بينما يبلغ سعر فئة Smart المزودة بمحرك 1.6 تيربو نحو 113,435 ريالا.

في فئة Comfort، يبدأ السعر من 115,735 ريالا للدفع الأمامي، ويرتفع إلى 120,335 ريالا للدفع الكلي، فيما تسجل نسخة 1.6 تيربو سعرا قدره 122,635 ريالا.

أما فئة Premium الأعلى تجهيزا، فتبدأ من 127,235 ريالا للدفع الأمامي، وتصل إلى 131,835 ريالا للدفع الكلي، بينما يبلغ سعر نسخة التيربو منها 132,985 ريالا.

