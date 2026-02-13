أخبار السيارات| أرخص سيارة من هيونداي وبايك في مصر.. ومرسيدس AMG بسعر خيالي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أسعار ومواصفات تانك 300 موديل 2026 في السعودية

تقدم تانك الصينية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن بينها تانك 300 موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة SUV متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي.

بعد 21 عامًا.. بيع سيارة مرسيدس AMG بسعر خيالي

نحن الآن أمام واحدة من أبرز صفقات السيارات التي لفتت الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد بيع سيارة مرسيدس AMG مقابل مبلغ اعتبره البعض مرتفعًا قياسًا بعمر السيارة.

أرخص سيارة من هيونداي وبايك في السوق المصري.. أيهما تختار؟

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، بينما تأتي العلامة الصينية بايك بنسختها U5 PLUS وتعد هي أيضًا الأرخص سعرًا في السوق المصري، كلاهما يحمل تصميم السيدان، مع باقة كبيرة من الفئات والتجهيزات.

تبدأ من 599 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والتي تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالنواقل التقليدية، مع تنوع الموديلات والتصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

سكودا تقدم سيارتها الكهربائية EPIQ.. بتصميم رياضي صغير

كشفت سكودا العالمية عن سيارتها الكهربائية الجديدة EPIQ، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم، ويأتي هذا الطراز بلمسات عصرية تتعلق بالتصميم، بالإضافة إلى قدرات فنية تعتمد بالكامل على الأداء الكهربائي.