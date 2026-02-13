قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
أخبار السيارات| أرخص سيارة من هيونداي وبايك في مصر.. ومرسيدس AMG بسعر خيالي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أسعار ومواصفات تانك 300 موديل 2026 في السعودية
تقدم تانك الصينية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن بينها تانك 300 موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة SUV متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي. 

بعد 21 عامًا.. بيع سيارة مرسيدس AMG بسعر خيالي
نحن الآن أمام واحدة من أبرز صفقات السيارات التي لفتت الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد بيع سيارة مرسيدس AMG مقابل مبلغ اعتبره البعض مرتفعًا قياسًا بعمر السيارة.

أرخص سيارة من هيونداي وبايك في السوق المصري.. أيهما تختار؟
تعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، بينما تأتي العلامة الصينية بايك بنسختها U5 PLUS وتعد هي أيضًا الأرخص سعرًا في السوق المصري، كلاهما يحمل تصميم السيدان، مع باقة كبيرة من الفئات والتجهيزات.

تبدأ من 599 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والتي تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالنواقل التقليدية، مع تنوع الموديلات والتصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

سكودا تقدم سيارتها الكهربائية EPIQ.. بتصميم رياضي صغير
كشفت سكودا العالمية عن سيارتها الكهربائية الجديدة EPIQ، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم، ويأتي هذا الطراز بلمسات عصرية تتعلق بالتصميم، بالإضافة إلى قدرات فنية تعتمد بالكامل على الأداء الكهربائي.

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

حازم امام

مش طبيعي.. حازم إمام يهاجم لاعب الزمالك

مصطفي شوبير

الأهلي يخطط لتجديد عقد مصطفى شوبير 4 مواسم

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

