بعد 21 عامًا.. بيع سيارة مرسيدس AMG بسعر خيالي

مرسيدس AMG 
مرسيدس AMG 
صبري طلبه

نحن الآن أمام واحدة من أبرز صفقات السيارات التي لفتت الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد بيع سيارة مرسيدس AMG مقابل مبلغ اعتبره البعض مرتفعًا قياسًا بعمر السيارة.

تعود هذه النسخة إلى عام 2005، دون أن تُستخدم إلا بشكل محدود للغاية، إذ لم تتجاوز المسافة المقطوعة بها 5300 كيلومتر فقط خلال 21 عامًا، ما جعلها أقرب إلى سيارة محفوظة في حالة شبه جديدة.

مرسيدس AMG 

الاهتمام الذي أحاط بالسيارة لم يكن مرتبطًا بعمرها الزمني بقدر ما كان مرتبطًا بحالتها العامة وندرتها، إلى جانب المواصفات الميكانيكية التي تمثل حقبة مهمة من تاريخ قسم الأداء العالي AMG، حين كانت المحركات الكبيرة سعة 12 أسطوانة تمثل قمة الهرم في طرازات العلامة الألمانية.

محرك V12 بأداء مذهل

تعتمد السيارة على محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل V بسعة 6.0 لتر مع شاحني تيربو، وهو المحرك الذي شكل وقتها أحد أقوى الخيارات في إنتاج مرسيدس بنز. 

مرسيدس AMG 

وتصل القوة القصوى للسيارة إلى 604 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 1000 نيوتن متر، وهي أرقام كانت تضع السيارة ضمن فئة الكوبيه الفاخرة ذات الأداء العالي في منتصف العقد الأول من الألفية.

هذه المنظومة الميكانيكية لم تكن تركز فقط على التسارع، بل قدمت أيضًا تجربة قيادة تجمع بين القوة والثبات، مدعومة بأنظمة تعليق وهندسة تتناسب مع قدرات المحرك الكبيرة. 

مرسيدس AMG 

تصميم كوبيه يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي

تنتمي السيارة إلى فئة الكوبيه ذات البابين، مع خطوط تصميم تعكس فلسفة مرسيدس في تلك الفترة، بينما جاء الطلاء الخارجي باللون الأبيض، مع عجلات رياضية خماسية الأذرع مزدوجة التصميم، وهو عنصر مميز للكثير من طرازات AMG.

وحملت الواجهة الأمامية المصابيح البيضاوية المعروفة في تلك المرحلة، إلى جانب مصابيح ضباب مدمجة، وإشارات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية، كما زُودت السيارة بفتحة سقف، في حين يجمع المظهر العام بين الكلاسيكية الألمانية واللمسات الرياضية التي ميزت طرازات 2005.

مرسيدس AMG 

كم سعر مرسيدس AMG؟

اللافت في هذه القصة لم يكن فقط حالة السيارة أو مواصفاتها، بل السعر الذي حققته عند بيعها عبر إحدى منصات المزادات العالمية الشهيرة، حيث بلغت قيمة الصفقة 303,303 دولارات أمريكية، وهذا الرقم يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسيارات المزودة بمحركات V12، خاصة تلك التي تتمتع بعدد كيلومترات منخفض للغاية وحالة حفظ متميزة.

