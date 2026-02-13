مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والدوريات العالمية، حيث تتنوع المباريات بين المنافسات الأوروبية الكبرى، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوري السعودي، وسط اهتمام جماهيري واسع.

وتتصدر المشهد مباراة تشيلسي أمام هال سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ينتظر عشاق الكرة الفرنسية مواجهة باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي، في لقاء يُتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والندية.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراتان في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم، حيث يلتقي هال سيتي مع تشيلسي في مواجهة قوية عند الساعة 9:45 مساءً، كما يصطدم ريكسهام بفريق إبسويتش تاون في التوقيت نفسه ضمن منافسات البطولة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، يستضيف إلتشي نظيره ريال مايوركا في مباراة تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أما الدوري الإيطالي، فيشهد مواجهة تجمع بين بيزا وميلان عند الساعة 9:45 مساءً، في لقاء يسعى خلاله ميلان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

على مستوى الدوري الفرنسي، يلتقي رين مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة 8:00 مساءً، بينما يواجه موناكو فريق نانت عند الساعة 10:05 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

وفي ألمانيا، يخوض بوروسيا دورتموند مباراة قوية أمام ماينز في تمام الساعة 9:30 مساءً ضمن منافسات البوندسليجا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي، تُقام 3 مباريات اليوم، حيث يلتقي الشباب مع الأهلي الساعة 3:55 مساءً، ثم الهلال ضد الاتفاق عند 5:25 مساءً، بينما يختتم الاتحاد مواجهاته أمام الفيحاء في تمام 7:30 مساءً، وتُنقل المباريات عبر قناة Thmanyah



