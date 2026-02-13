قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة

تشيلسي
تشيلسي
رباب الهواري

يشهد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والدوريات العالمية، حيث تتنوع المباريات بين المنافسات الأوروبية الكبرى، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوري السعودي، وسط اهتمام جماهيري واسع.

وتتصدر المشهد مباراة تشيلسي أمام هال سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ينتظر عشاق الكرة الفرنسية مواجهة باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي، في لقاء يُتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والندية.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراتان في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم، حيث يلتقي هال سيتي مع تشيلسي في مواجهة قوية عند الساعة 9:45 مساءً، كما يصطدم ريكسهام بفريق إبسويتش تاون في التوقيت نفسه ضمن منافسات البطولة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، يستضيف إلتشي نظيره ريال مايوركا في مباراة تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أما الدوري الإيطالي، فيشهد مواجهة تجمع بين بيزا وميلان عند الساعة 9:45 مساءً، في لقاء يسعى خلاله ميلان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة.
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

على مستوى الدوري الفرنسي، يلتقي رين مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة 8:00 مساءً، بينما يواجه موناكو فريق نانت عند الساعة 10:05 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

وفي ألمانيا، يخوض بوروسيا دورتموند مباراة قوية أمام ماينز في تمام الساعة 9:30 مساءً ضمن منافسات البوندسليجا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي، تُقام 3 مباريات اليوم، حيث يلتقي الشباب مع الأهلي الساعة 3:55 مساءً، ثم الهلال ضد الاتفاق عند 5:25 مساءً، بينما يختتم الاتحاد مواجهاته أمام الفيحاء في تمام 7:30 مساءً، وتُنقل المباريات عبر قناة Thmanyah


 

الدورى السعودي الدورى الفرنسي الدورى الاسبانى كأس الاتحاد الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

حمزة عبدالكريم

برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن حمزة عبد الكريم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشاريع الصرف الصحي بالأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

البنك المركزي

البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في 2026

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد