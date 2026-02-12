برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير صحفية مدى احتمالية صعود المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة أتلتيك والمعار من النادي الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني تحت قيادة هانز فليك.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة "سبورت" الكتالونية برغم غياب حمزة المحتمل حتى مارس المقبل فإن الإدارة الرياضية مقتنعة تمامًا به بسبب لمساته الإبداعية في التدريبات وحسمه أمام المرمى، لذلك لا شك في أن يفعل برشلونة بند الشراء في جميع الأحوال"

حمزة عبدالكريم

يُذكر أن حمزة عبد الكريم كان قد جدد عقده مع النادي الأهلي حتى عام 2028، قبل انتقاله رسميًا إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة.



ولم يشارك حمزة عبد الكريم في مباراة بارباسترو، التي كان من المتوقع أن تكون أول لقاء له مع برشلونة أتلتيك، بسبب إجراءات قانونية تخص تسجيل اللاعبين الأفارقة، والتي غالبا ما تكون معقدة وبطيئة.