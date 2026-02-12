مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أنه لن يكون هناك تصفية لشركات قطاع الاعمال، مشيرا إلى أن نقل شركات قطاع الأعمال إلى الوزارات المختصة ضروري لتفعيل دورها.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإعلاميين يتحدثون بناءا على دافع وطني، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك دور رقابي واستجوبات للوزراء داخل مجلس النواب.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار"، أن الحكومة لا بد أن تعلم مشاكل الشعب، وعليها أن تحد من غلاء الأسعار، والعمل على حل مشاكل المواطنين.