مصطفى بكري : تطوير مذهل في منظومة التعليم الفترة المقبلة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن منظومة التعليم في مصر حققت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ما جعل التجربة المصرية محل إشادة دولية، بعدما نجحت في تقديم نموذج تعليمي حديث يواكب المعايير العالمية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بجهود مصر في إصلاح وتطوير التعليم، مؤكدا أن ما تم إنجازه يمثل نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلم، نتيجة التزام وزارة التربية والتعليم بخطة إصلاح شاملة ومستدامة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه جاء هذا التقدير الدولي ثمرة لرؤية واضحة انتهجها وزير التربية والتعليم، أسهمت في تحقيق تقييم متميز في عدد من المنتديات العالمية، انعكاسا للتطور الكبير الذي شهدته العملية التعليمية على مختلف المستويات.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من خطوات التطوير، بما يعزز جودة التعليم ويرسخ مكانة مصر كنموذج ملهم في مجال الإصلاح التعليمي.