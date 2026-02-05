لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي يرغب الجميع في معرفة كيفية حماية نفسه منها ويمكن فعل ذلك من خلال تناول بعض المشروبات والأطعمة التي تمنع هذا المرض.

وكشف موقع goodrx عن مشروب خارق يحمى من انواع عديدة من أمراض السرطان وأمراض الفم والأسنان والقلب ، وهو الشاي الأخضر.

انخفاض خطر السرطان



يبدو أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام وقد يكون لمادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تأثيرات مضادة للأورام.

وقد وجدت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة أن تناول الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بما يلي:

سرطان الفم

سرطان المبيض

سرطان الرئة

سرطان بطانة الرحم

سرطان الجلد

لكن معظم هذه الدراسات تُظهر فقط وجود صلة، وليس دليلاً على أن الشاي الأخضر يقي من السرطان ولم تجد بعض الدراسات صلة بين الشاي الأخضر وخطر الإصابة بالسرطان وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام الشاي الأخضر للمساعدة في الوقاية من السرطان أو علاجه.

صحة قلب أفضل



قد يساهم شرب الشاي الأخضر يوميًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلبويعتقد الباحثون أن ذلك قد يعود إلى ارتباط الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم ، وهما عاملان رئيسيان من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

في دراسة يابانية واسعة النطاق، تبين أن الأشخاص الذين يشربون 5 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 16% إلى 26% للوفاة لأسباب متعلقة بالقلب.

مع ذلك، لا يمكن لهذه الدراسات إثبات العلاقة السببية ويميل الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام إلى اتباع أنماط حياة صحية للقلب بشكل عام، وهو ما قد يلعب دورًا في هذه النتائج.

صحة أسنان أفضل



يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تُحارب البكتيريا وتُخفف الالتهابات، ولعل هذا ما يفسر ارتباط الشاي الأخضر بتحسين صحة الفم . وتشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يُساهم في:

تقليل خطر تسوس الأسنان

تحسين صحة اللثة والعظام

التخلص من رائحة الفم الكريهة

قد يساعد الغرغرة بالشاي الأخضر في تقليل خطر تسوس الأسنان لكن فوائد شرب الشاي الأخضر على صحة الأسنان أقل تأكيداً، ولا ينبغي أن يحل محل تنظيف الأسنان.

