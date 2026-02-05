الأزهر للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعاليات دورة تدريبية جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وترسيخ الوعي الأسري والمجتمعي، وبناء منظومة قيمية قائمة على المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة.

وجاءت الدورة في إطار البرنامج التأهيلي المتكامل الذي ينفذه المركز، حيث استمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام متتالية، وشملت برنامجًا تدريبيًا مجانيًّا أُعد وفق منهج علمي ومنهجي يجمع بين الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والقانونية والطبية، بما يلبّي احتياجات الشباب والفتيات، ويسهم في إعدادهم لبناء حياة زوجية مستقرة ومتوازنة.

وشارك في إعداد وتقديم محتوى الدورة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الشريعة الإسلامية، والطب، والقانون، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، حيث جرى تناول عدد من القضايا والمحاور الحيوية، من أبرزها: الضوابط الشرعية لاختيار شريك الحياة، وأحكام الخطبة وما يتصل بها من حقوق وواجبات، ومهارات التواصل الإيجابي بين الزوجين، وآليات إدارة الخلافات الأسرية باحترافية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية داخل الأسرة، وأسُس التربية الإيجابية وبناء الأبناء على القيم الأخلاقية السليمة.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من الأدوات المعرفية والمهارية التي تساعدهم على فهم طبيعة الحياة الزوجية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، والوقاية من أسباب النزاع والتفكك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

ويواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تنفيذ برامجه التأهيلية والتوعوية للمقبلين على الزواج بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، تأكيدًا لدوره المجتمعي في إعداد أجيال واعية قادرة على بناء أسر متماسكة تشكل حجر الأساس في نهضة المجتمع واستقراره.

ويدعو المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات المقبلة إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9