أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من إندونيسيا

في إطار جهود أكاديمية الأزهر العالمية؛ لتعزيز التدريب العلمي والمنهجي للأئمة والدعاة الوافدين، احتفلت "الأكاديمية" اليوم باختتام دورة «التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي»، التي استمرت على مدار شهر كامل بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من دولة إندونيسيا.

شهد حفل الختام حضور فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إلى جانب وفد إندونيسي رفيع المستوى، ضم كلًّا من:

•د. أحمد نور سليم، المستشار الثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة،

• أ. نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين،

• أ. هون أولياء عبد الله، مسؤول التعاون والعلاقات بالمؤسسة،

•د. سبحان جيلاني، مدير مكتب الملحق الثقافي بسفارة إندونيسيا،

•أ. فوزان مصطفى، سكرتير الملحق الثقافي بسفارة إندونيسيا.

وخلال كلمته، أكد فضيلة أ.د/ حسن الصغير أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، الهادفة إلى إعداد دعاة يمتلكون أدوات الفهم المنضبط للنصوص الشرعية، ويجمعون بين التأصيل اللغوي العميق والمنهجية العلمية الرشيدة، بما يسهم في مواجهة مظاهر الفهم الخاطئ للنصوص، وترسيخ خطاب ديني وسطي يعبر عن صحيح الإسلام.

وفي كلمات على ألسنة الضيوف، أعرب سعادة الدكتور/أحمد نور سليم، المستشار الثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، عن بالغ تقديره لدور الأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية، مؤكدًا أن هذه الدورة مثّلت نموذجًا للتعاون العلمي المثمر وأسهمت في تعزيز قدرات الأئمة الإندونيسيين وتمكينهم من أدوات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.

من جانبه، صرح سعادة الأستاذ/ نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين، بأن العلماء والأئمة المشاركين استفادوا استفادة كبيرة من هذه الدورة، مشيدًا بجهود فضيلة الإمام الأكبر، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية، في تدريبهم على مدار شهر كامل وفق منهجية علمية رصينة تعكس وسطية الإسلام وسماحته.

كما أعرب المتحدث باسم الوفد الإندونيسي من الأئمة والدعاة المتدربين عن شكرهم العميق للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، ولأكاديمية الأزهر العالمية ورئيسها، مؤكدين أنهم سيطبقون ما تعلموه عند عودتهم إلى إندونيسيا، وأنهم سيكونون خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي في بلادهم، في سبيل نشر قيم السلام والتعايش.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على جميع المشاركين، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون العلمي والتدريبي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإندونيسية، بما يسهم في خدمة قضايا الدعوة، وتعزيز القيم الوسطية والاعتدال، ونشر السلام والفهم الصحيح للإسلام في مختلف المجتمعات.