حالة الطقس غدا .. تحذيرات من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

حالة الطقس غدا .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة 6 فبراير 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا، وبارد ليلًا.

درجات الحرارة

هيئة الأرصاد الجوية أفادت بأن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجل درجات حرارة تتراوح بين 16 درجة صغرى و25 درجة عظمى، بينما تسجل السواحل الشمالية من 14 إلى 27 درجة، وفي شمال الصعيد من 12 إلى 24 درجة، في حين ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد لتتراوح بين 14 و30 درجة مئوية.

واقرأ أيضًا:

الظواهر الجوية غدا

حذّرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

خريطة الأمطار غدا

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية ضعيفة جدًا (نحو 20%) لامتدادها إلى مناطق محدودة من القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن هناك أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة، مع اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات المرورية أثناء الشبورة، مع متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية.