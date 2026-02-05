لا تنخدعوا بالطقس.. ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع

تقلبات جوية عديدة تشهدها حالة الطقس خلال الايام الأخيرة وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ رغم برودة الاجواء ليلاً، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم وخلال الأسبوع المقبل.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس 5 فبراير 2026، تشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً على معظم المناطق.

وتسجل درجة الحرارة نهارا 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتنخفض إلى 18 ليلا لنشهد حرارة الصيف وبرودة الشتاء .

نشاط الرياح

وبالنسبة لحركة الرياح، فمن المتوقع أن يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فيما تكون الرياح معتدلة على مناطق أخرى.

فرص لسقوط أمطار

ومن المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأفادت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس اعتبارًا من من الجمعة 6 فبراير 2026 إلى الثلاثاء 10 فبراير 2026 تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 24 - الصغرى 18

6 أكتوبر: العظمى 25 - الصغرى 17

بنها: العظمى 24 - الصغرى 18

دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16

وادي النطرون: العظمى 24 - الصغرى 18

كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 16

بلطيم: العظمى 24 - الصغرى 15

المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 24 - الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 23 - الصغرى 16

طنطا: العظمى 22 - الصغرى 11

دمياط: العظمى 23 - الصغرى 17

بورسعيد: العظمى 23 - الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16

السويس: العظمى 25 - الصغرى 15

العريش: العظمى 23 - الصغرى 15

رفح: العظمى 22 - الصغرى 14

رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 14

نخل: العظمى 25 - الصغرى 05

كاترين: العظمى 19 - الصغرى 03

الطور: العظمى 24 - الصغرى 14

طابا: العظمى 20 - الصغرى 09

شرم الشيخ: العظمى 24 - الصغرى 18

الغردقة: العظمى 25 - الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 24 - الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 - الصغرى 14

مطروح: العظمى 24 - الصغرى 14

السلوم: العظمى 23 - الصغرى 14

سيوة: العظمى 25 - الصغرى 13

رأس غارب: العظمى 23 - الصغرى 13

سفاجا: العظمى 25 - الصغرى 14

مرسى علم: العظمى 24 - الصغرى 16

شلاتين: العظمى 28 - الصغرى 17

حلايب: العظمى 26 - الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 25 - الصغرى 16

مرسى حميرة: العظمى 25 - الصغرى 16

جبل علبة: العظمى 26 - الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 25 - الصغرى 17

الفيوم: العظمى 25 - الصغرى 11

بني سويف: العظمى 25 - الصغرى 11

المنيا: العظمى 25 - الصغرى 11

أسيوط: العظمى 26 - الصغرى 10

سوهاج: العظمى 26 - الصغرى 10

قنا: العظمى 25 - الصغرى 12

الأقصر: العظمى 26 - الصغرى 13

أسوان: العظمى 27 - الصغرى 14

الوادي الجديد: العظمى 26 - الصغرى 09

أبوسمبل: العظمى 28 - الصغرى 13