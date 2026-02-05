قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لا تنخدعوا بالطقس.. ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
رشا عوني

تقلبات جوية عديدة تشهدها حالة الطقس خلال الايام الأخيرة وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ رغم برودة الاجواء ليلاً، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم وخلال الأسبوع المقبل. 

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس 5 فبراير 2026، تشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً على معظم المناطق.

وتسجل درجة الحرارة نهارا 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتنخفض إلى 18 ليلا لنشهد حرارة الصيف وبرودة الشتاء .

نشاط الرياح

وبالنسبة لحركة الرياح، فمن المتوقع أن يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فيما تكون الرياح معتدلة على مناطق أخرى.

فرص لسقوط أمطار

ومن المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال 6 أيام المقبلة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأفادت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس اعتبارًا من من الجمعة 6 فبراير 2026 إلى الثلاثاء 10 فبراير 2026 تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا. 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 24 - الصغرى 18

6 أكتوبر: العظمى 25 - الصغرى 17

بنها: العظمى 24 - الصغرى 18

دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16

وادي النطرون: العظمى 24 - الصغرى 18

كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 16

بلطيم: العظمى 24 - الصغرى 15

المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 24 - الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 23 - الصغرى 16

طنطا: العظمى 22 - الصغرى 11

دمياط: العظمى 23 - الصغرى 17

بورسعيد: العظمى 23 - الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16

السويس: العظمى 25 - الصغرى 15

العريش: العظمى 23 - الصغرى 15

رفح: العظمى 22 - الصغرى 14

رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 14

نخل: العظمى 25 - الصغرى 05

كاترين: العظمى 19 - الصغرى 03

الطور: العظمى 24 - الصغرى 14

طابا: العظمى 20 - الصغرى 09

شرم الشيخ: العظمى 24 - الصغرى 18

الغردقة: العظمى 25 - الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 24 - الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 - الصغرى 14

مطروح: العظمى 24 - الصغرى 14

السلوم: العظمى 23 - الصغرى 14

سيوة: العظمى 25 - الصغرى 13

رأس غارب: العظمى 23 - الصغرى 13

سفاجا: العظمى 25 - الصغرى 14

مرسى علم: العظمى 24 - الصغرى 16

شلاتين: العظمى 28 - الصغرى 17

حلايب: العظمى 26 - الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 25 - الصغرى 16

مرسى حميرة: العظمى 25 - الصغرى 16

جبل علبة: العظمى 26 - الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 25 - الصغرى 17

الفيوم: العظمى 25 - الصغرى 11

بني سويف: العظمى 25 - الصغرى 11

المنيا: العظمى 25 - الصغرى 11

أسيوط: العظمى 26 - الصغرى 10

سوهاج: العظمى 26 - الصغرى 10

قنا: العظمى 25 - الصغرى 12

الأقصر: العظمى 26 - الصغرى 13

أسوان: العظمى 27 - الصغرى 14

الوادي الجديد: العظمى 26 - الصغرى 09

أبوسمبل: العظمى 28 - الصغرى 13

درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة ليلا درجات الحرارة في القاهرة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

السفير الأمريكي لدى الناتو يشيد بتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبروكسل

السفير الأمريكي بالناتو يشيد بتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبروكسل

الإمارات و باراجواي تبحثان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

الإمارات و باراجواي تبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

أوجاع الأمة تتصدر.. نص كلمة أبو الغيط أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد