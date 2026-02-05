بعد سداسية الهلال في مرمي الأخدود .. ترتيب الدوري السعودي

واصل فريق الهلال السعودي تربعه على صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب مضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وحل الهلال ضيفًا على فريق الأخدود، في المباراة التي أقيمت في السابعة والنصف مساءً، ونجح الزعيم في حسم اللقاء لصالحه بسداسية نظيفة، ليؤكد تفوقه ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، مواصلًا الابتعاد بالصدارة في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وفي لقاء آخر أقيم في التوقيت ذاته، تمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره الحزم بنتيجة 2-0، ليواصل مطاردته للهلال ويصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 21:

1- الهلال – 50 نقطة

2- الأهلي – 47 نقطة

3- النصر – 46 نقطة

4- القادسية – 43 نقطة

5- التعاون – 38 نقطة

6- الاتحاد – 34 نقطة

7- الاتفاق – 32 نقطة

8- الخليج – 25 نقطة

9- نيوم – 25 نقطة

10- الفتح – 23 نقطة

11- الفيحاء – 20 نقطة

12- الحزم – 20 نقطة

13- الشباب – 16 نقطة

14- الخلود – 15 نقطة

15- الرياض – 12 نقطة

16- ضمك – 11 نقطة

17- الأخدود – 10 نقاط

18- النجمة – 5 نقاط