الأندية الإنجليزية تتصدر تقرير فيفا في انتقالات الشتاء

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن الأندية الإنجليزية تصدرت قائمة الأكثر إنفاقا على الصفقات في الانتقالات الدولية خلال شتاء 2026.



وأنفقت الأندية في إنجلترا 363 مليون دولار، من أجل ضم مواهب من مختلف أنحاء العالم، وذلك من إجمالي إنفاق عالمي بلغ 95ر1 مليار دولار أمريكي، خلال نظرة سريعا على انتقالات ينايرالتي رصدها "فيفا".



وتعد هذه ثاني أعلى فترة انتقال من حيث القيمة تاريخيا بعد يناير 2025 والتي قدرت بـ 37ر2 مليار دولار.



وانتقل كونور جالاجير من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي مقابل 7ر34 مليون جنيه إسترليني (1ر47 مليون دولار)، ويعد هذا أكبر إنفاق على لاعب من خارج إنجلترا، خلال ينايربينما قام وستهام بالتعاقد مع الأرجنتيني تاتي كاستيلانوس من لاتسيو، وضم بورنموث البرازيلي رايان من فاسكو دي جاما، وكلاهما بين أكبر الانتقالات قيمة.