صحة الشيوخ : التوافق المصري التركي يؤسس لمنظومة أمن غذائي إقليمية قادرة على الصمود

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأمين الجبهة الوطنية في المنيا، أن المباحثات التي شهدتها قمة القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تضع قطاع الزراعة في قلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتأمين سلاسل الإمداد الغذائية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكداً أن التقارب المصري التركي سيخلق واقعاً جديداً يخدم الفلاح والمستهلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة.

وثمن البدري، في تصريحات صحفية له اليوم، ما تضمنه البيان المشترك من التزام بتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات، لا سيما في مجالات الحجر النباتي والتدابير البيطرية ونظم الإنذار المبكر لصحة النبات والحيوان، معتبرًا أن التوافق على "الرقمنة الزراعية" وتبادل الخبراء سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة المحاصيل المصرية لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية، مما يسهل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق التركية ومنها إلى أوروبا، ويزيد من العائد المادي للصادرات الزراعية الوطنية.

وأوضح أن الاتفاق المشترك على مواجهة آثار التغير المناخي على الموارد المائية، وتطوير "الأعمال الزراعية"، يعد بمثابة استراتيجية حماية للمستقبل الزراعي في مصر، مشيدا بالتوجه نحو تعزيز الاستثمارات في التصنيع الزراعي، مؤكداً أن تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة بشراكة تركية سيعظم القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل واسعة في المناطق الريفية، ويضمن استدامة الموارد المائية عبر تقنيات الري والزراعة الذكية التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها.

وشدد البدري على أن الاعتراف المشترك بالأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر، والتعاون الفني في استدامة استخدام المياه، يعكس تفهماً تركياً عميقاً لثوابت الأمن القومي المصري. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القمة تؤسس لمنظومة أمن غذائي إقليمية قادرة على الصمود، وتبرهن على أن التعاون بين القاهرة وأنقرة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وحماية مقدرات الشعوب في مواجهة الأزمات الدولية.