إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
برلمان

صحة الشيوخ : التوافق المصري التركي يؤسس لمنظومة أمن غذائي إقليمية قادرة على الصمود

ماجدة بدوى

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأمين الجبهة الوطنية في المنيا، أن المباحثات التي شهدتها قمة القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تضع قطاع الزراعة في قلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتأمين سلاسل الإمداد الغذائية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكداً أن التقارب المصري التركي سيخلق واقعاً جديداً يخدم الفلاح والمستهلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة.

وثمن البدري، في تصريحات صحفية له اليوم، ما تضمنه البيان المشترك من التزام بتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات، لا سيما في مجالات الحجر النباتي والتدابير البيطرية ونظم الإنذار المبكر لصحة النبات والحيوان، معتبرًا أن التوافق على "الرقمنة الزراعية" وتبادل الخبراء سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة المحاصيل المصرية لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية، مما يسهل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق التركية ومنها إلى أوروبا، ويزيد من العائد المادي للصادرات الزراعية الوطنية.

وأوضح أن الاتفاق المشترك على مواجهة آثار التغير المناخي على الموارد المائية، وتطوير "الأعمال الزراعية"، يعد بمثابة استراتيجية حماية للمستقبل الزراعي في مصر، مشيدا بالتوجه نحو تعزيز الاستثمارات في التصنيع الزراعي، مؤكداً أن تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة بشراكة تركية سيعظم القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل واسعة في المناطق الريفية، ويضمن استدامة الموارد المائية عبر تقنيات الري والزراعة الذكية التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها.

وشدد البدري على أن الاعتراف المشترك بالأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر، والتعاون الفني في استدامة استخدام المياه، يعكس تفهماً تركياً عميقاً لثوابت الأمن القومي المصري. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القمة تؤسس لمنظومة أمن غذائي إقليمية قادرة على الصمود، وتبرهن على أن التعاون بين القاهرة وأنقرة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وحماية مقدرات الشعوب في مواجهة الأزمات الدولية.

