وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
رياضة

جمال حمزة: رحيل العناصر المؤثرة يعرقل حلم الزمالك في حصد الألقاب

منار نور

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قدم مباراة قوية أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن العناصر الشابة التي شاركت ظهرت بشكل مبشر، وسيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك ظهر بأداء قوي خلال اللقاء، ونجح عدد من اللاعبين الصغار في تقديم مستويات جيدة، ما يعكس وجود عناصر واعدة قادرة على خدمة الفريق مستقبلًا.

وأضاف أن الحديث عن قدرة الزمالك على استكمال الموسم حتى نهايته والمنافسة على الألقاب بالعناصر المتاحة حاليًا أمر يصعب الحكم عليه، في ظل امتلاك الفريق لقائمة محددة تضم عددًا من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن رحيل عناصر مؤثرة مثل ناصر ماهر ودونجا سيجعل مهمة الفريق أكثر صعوبة في استكمال المشوار بنفس القوة.

وتطرق حمزة إلى أزمة إمام عاشور، موضحًا أن التعامل مع مثل هذه المواقف يختلف بين المنتخب الوطني والأندية، قائلًا إنه في حالة حدوث أزمة مشابهة داخل المنتخب يتم الاكتفاء بخصم المكافآت المالية مع استمرار اللاعب، نظرًا للحاجة الفنية إليه.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الوضع داخل الأندية مختلف، حيث يرتبط اللاعب بعقد احترافي ملزم للطرفين حتى نهايته، ولا يحق له الحديث عن الأمور المالية أو المطالبة بالمساواة بزملائه إلا في وقت تجديد التعاقد، مؤكدًا أن هذا هو المفهوم الحقيقي للاحتراف، حيث يلتزم كل لاعب ببنود عقده حتى آخر يوم.

واختتم جمال حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن الانضباط والالتزام التعاقدي يمثلان أساس نجاح أي منظومة كروية محترفة، سواء داخل الأندية أو على مستوى المنتخبات.

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

