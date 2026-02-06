جمال حمزة: رحيل العناصر المؤثرة يعرقل حلم الزمالك في حصد الألقاب

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قدم مباراة قوية أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن العناصر الشابة التي شاركت ظهرت بشكل مبشر، وسيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك ظهر بأداء قوي خلال اللقاء، ونجح عدد من اللاعبين الصغار في تقديم مستويات جيدة، ما يعكس وجود عناصر واعدة قادرة على خدمة الفريق مستقبلًا.

وأضاف أن الحديث عن قدرة الزمالك على استكمال الموسم حتى نهايته والمنافسة على الألقاب بالعناصر المتاحة حاليًا أمر يصعب الحكم عليه، في ظل امتلاك الفريق لقائمة محددة تضم عددًا من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن رحيل عناصر مؤثرة مثل ناصر ماهر ودونجا سيجعل مهمة الفريق أكثر صعوبة في استكمال المشوار بنفس القوة.

وتطرق حمزة إلى أزمة إمام عاشور، موضحًا أن التعامل مع مثل هذه المواقف يختلف بين المنتخب الوطني والأندية، قائلًا إنه في حالة حدوث أزمة مشابهة داخل المنتخب يتم الاكتفاء بخصم المكافآت المالية مع استمرار اللاعب، نظرًا للحاجة الفنية إليه.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الوضع داخل الأندية مختلف، حيث يرتبط اللاعب بعقد احترافي ملزم للطرفين حتى نهايته، ولا يحق له الحديث عن الأمور المالية أو المطالبة بالمساواة بزملائه إلا في وقت تجديد التعاقد، مؤكدًا أن هذا هو المفهوم الحقيقي للاحتراف، حيث يلتزم كل لاعب ببنود عقده حتى آخر يوم.

واختتم جمال حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن الانضباط والالتزام التعاقدي يمثلان أساس نجاح أي منظومة كروية محترفة، سواء داخل الأندية أو على مستوى المنتخبات.