تحقيقات وملفات

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

مشروع ابتكار لشاب مصري
مشروع ابتكار لشاب مصري
الغربية أحمد علي

تجربة شبابية مبتكرة في مجال إعادة التدوير، بعدما نجح شاب مصري في إطلاق مشروع «بيكيا أوبر» Bekia Uber، الذي يسعى إلى تحويل النفايات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية مستدامة، عبر منظومة تعتمد على التكنولوجيا والاقتصاد الدائري.

مبادرة تنموية 


ويقول إسكندر شنودة رائد الأعمال، مؤسس المشروع، إن فكرة «بيكيا أوبر» جاءت من ملاحظة حجم المخلفات المنتشرة في الشوارع وصعوبة التعامل معها بشكل فعال، موضحًا أن الهدف لم يكن مجرد جمع النفايات، بل إعادة صياغة مفهوم إعادة التدوير بالكامل، بحيث يستفيد المواطن والبيئة والاقتصاد في الوقت نفسه.
وأضاف أن المشروع يقدم خدمات جمع النفايات بطريقة سهلة وسريعة، حيث يتم الاستجابة لطلبات العملاء خلال دقائق، مع إمكانية تسليم المخلفات دون تعقيدات أو حد أدنى للكميات، مع حصول العميل على مقابل مادي فوري، في خطوة تهدف إلى تشجيع ثقافة إعادة التدوير وتحويلها إلى سلوك يومي.

 

تفاصيل مشروع ابتكار 

وقام اسكندر شنودة مبتكرًا جهاز لتحويل البلاستيك منخفض الجودة إلى وقود «سولار» عالي الكفاءة، من خلال عملية تحويل مباشرة دون حرق ملوث، مؤكدًا أن التقنية تعتمد على معالجة سريعة بانبعاثات شبه صفرية، ما يمثل حلًا عمليًا لمشكلة البلاستيك وتأثيراته البيئية.


وأشار إلى أن رحلته بدأت منذ سنوات الدراسة الجامعية، حيث شارك في العمل الطلابي ثم اتجه إلى مجالات المقاولات والتوريدات، قبل أن يتوسع في الابتكار التكنولوجي، ومنها تطوير جهاز للكشف السريع عن البكتيريا يختصر زمن الفحص من أيام إلى ساعات.

نقطة الانطلاق 

وقال مؤسس «بيكيا أوبر»: «حلمي أن تتحول النفايات إلى ثروة حقيقية، وأن نخلق منظومة يعمل فيها الشباب بكرامة، ونحافظ في الوقت نفسه على بيئة نظيفة للأجيال القادمة. نحن لا نقدم خدمة فقط، بل نحاول تغيير طريقة تفكير المجتمع تجاه المخلفات».
ويطمح المشروع إلى التوسع خلال الفترة المقبلة ليشمل مناطق جديدة، مع تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الأخضر وتسهم في خلق فرص عمل، في نموذج يسعى للجمع بين الابتكار العلمي والاستثمار المستدام.

