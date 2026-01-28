قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة طنطا: خارطة طريق متكاملة لوضع الجامعة في الريادة محليا ودوليا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة عن شهر يناير ٢٠٢٦، عرضاً مفصلاً لملف "المحاور الاستراتيجية للخطة التنفيذية للجامعة 2026". وتأتي هذه الخطة كخارطة طريق متكاملة تستهدف وضع الجامعة في مكانة ريادية محلياً ودولياً، عبر 18 محوراً استراتيجياً تشمل الابتكار، والتحول الرقمي الشامل، وتطوير المستشفيات الجامعية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

توجيهات جامعة طنطا 

استهل الدكتور محمد حسين عرضه موضحا أن منظومات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تشهد في الوقت الراهن "طفرة تاريخية غير مسبوقة" تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤكدا أن هذا التطور يظهر بوضوح من خلال القفزات النوعية في الأداء المؤسسي والأكاديمي والبحثي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت في الانتقال الفعلي من مرحلة البحث العلمي الأكاديمي التقليدي إلى مرحلة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالاقتصاد المعرفي.

تحرك عاجل 

وأضاف رئيس الجامعة أن الرؤية السياسية الحكيمة مكنت الجامعات المصرية من لعب دور محوري ومباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، عبر ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات الدولة الواقعية. وأشار إلى أن خطة جامعة طنطا 2026 هي انعكاس لهذا التوجه الوطني، حيث تركز على تخريج كوادر قادرة على المنافسة دولياً، ودعم الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات الطلابية والبحثية إلى منتجات وخدمات تساهم بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني.


واختتم د. محمد حسين باستعراض آليات تنفيذ المحاور التي تتضمن الرقمنة الكاملة للخدمات الطلابية (Smart Campus)، وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، مع التأكيد على أن الجامعة ستعمل بكامل طاقتها لتنفيذ هذه الاستراتيجية وفق جدول زمني محدد لضمان استمرار ريادة جامعة طنطا كمنارة للعلم والمعرفة في قلب الدلتا.

