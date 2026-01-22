ضبط أفراد أسرة حاولوا تبصيم والدهم على بيع أملاكه أثناء علاجه داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا اليوم من إلقاء القبض علي أفراد أسرة حاولوا تبصيم والدهم في حالة غيبوبه علي بيع أملاكه أثناء علاجه داخلة العناية المركزة بمستشفي قرية محلة مرحوم التخصصي بمستشفي محلة مرحوم بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من إدارة مستشفي محلة مرحوم التخصصي حول قيام أفراد أسرة بمحاولة تبصيم والدهم ببيع أملاكه بمساعده محامي أثناء علاجه داخل العناية المركزة.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وضبط أفراد الأسرة وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز شرطة طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخري وجهت إدارة مستشفى محلة مرحوم التخصصي خالص الشكر والتقدير إلى كل من الطبيب د محمد الطيب ومعاونيه أحمد عمارة مسؤول أمن العناية رضا عبد الستار وذلك تقديراً لأدائهم الملهم وحرصهم الشديد على الأمانة وتفانيهم في العمل.

أشارت إدارة مستشفي أنه تم تمكنوا بفضل يقظتهم من رصد واقعة قيام أهل أحد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة، أثناء زيارتهم له، بمحاولة إجباره على التوقيع والتبصيم على عقود بيع لجميع ممتلكاته بحضور محامٍ وبفضل التدخل السريع للمذكورين.

كما تم إبطال محاولة التوقيع وإبلاغ الشرطة فوراً، حيث تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإذ تثمن إدارة المستشفى هذا الموقف النبيل، فإنها تؤكد أن هؤلاء الموظفين هم نموذج يحتذى به في النزاهة وحماية حقوق المرضى.