محافظ الغربية: خفض نسبة الأمية من 19% إلى 9.8% خلال عامين

الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، محمد عطية، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون تعليم الكبار والمشرف العام على أعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ومتابعة نتائج الجهود المبذولة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، والذي يُعد أحد أهم الملفات ذات البعد الاجتماعي والإنساني جاء اللقاء بحضور محمد أبو النبايل، رئيس هيئة تعليم الكبار بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

واستعرض محافظ الغربية ما حققته المحافظة من نتائج غير مسبوقة في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الغربية استطاعت أن تحلق في الصدارة وتحصد المركز الأول في مبادرة «حياة كريمة» لمدة ثلاث سنوات متتالية، إلى جانب تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدة عامين متتاليين في ملف تعليم الكبار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على خفض نسبة الأمية من 19% إلى 9.8%، في إنجاز يُجسد حجم العمل الميداني والتنسيق المؤسسي الفعّال.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، وإنما هي ثمرة رؤية واضحة ودعم مستمر من القيادة السياسية، وتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة، مشددًا على أن محافظة الغربية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتتعامل مع ملف محو الأمية باعتباره قضية تنموية تمس حاضر المواطن ومستقبل الأجيال القادمة، وليس مجرد أرقام أو إحصاءات.

تبادل الخبرات 

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة سخّرت كافة إمكاناتها لدعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال تيسير الإجراءات، وتكثيف التنسيق مع الوحدات المحلية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، بما أسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة داخل القرى والمراكز، خاصة ضمن نطاق قرى مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم لضمان استدامة هذا النجاح والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد عطية، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون تعليم الكبار، عن تقديره الكبير للدور الفاعل لمحافظة الغربية، مشيدًا بالمتابعة المستمرة والدعم المباشر من المحافظ، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه الطفرة النوعية، مؤكدًا أن تجربة الغربية أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية في إدارة ملف محو الأمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

اهداء درع 

وفي ختام اللقاء، قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بإهداء درع الهيئة إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تقديرًا لدعمه الدائم وجهوده المستمرة في إنجاح برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، فيما بادر المحافظ بإهداء درع تذكاري لوفد الهيئة، تأكيدًا على عمق التعاون المشترك وتقديرًا للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في خدمة المجتمع.

اخبار محافظة الغربية هيئة محو الأمية تعليم الكبار تبادل الخبرات تكريم الفائزين

