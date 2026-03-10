إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم بحثه عندما ترى تل أبيب أن الظروف أصبحت ملائمة لذلك.

وأوضح ساعر، في تصريحات أدلى بها اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل ستواصل عملياتها إلى أن تصل إلى المرحلة التي تعتبر فيها، بالتشاور مع شركائها، أن التوقف بات مناسبًا.

وأعلنت القناة الـ12 العبرية أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفقوا على زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 28 مليار شيكل، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 10 مليارات شيكل كمبلغ احتياطي لتغطية سيناريوهات أمنية إضافية.

جاء ذلك في سياق استمرار الغارات الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف إيرانية منذ 11 يوماً.

وادعى نتنياهو، خلال زيارته مركز القيادة الصحية الوطنية بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان مكتبه، أن هذه العمليات ألحقّت "خسائر فادحة بالنظام الإيراني"، مؤكداً استمرار العمل بهدف "تمكين الشعب الإيراني من التحرر من نير الاستبداد".

ورغم المظاهرات المناهضة للسياسات الإسرائيلية داخل البلاد، أصر نتنياهو على أن العمليات العسكرية مستمرة، وأن ما تحقق حتى الآن يعكس حجم الضرر الذي ألحق بالنظام الإيراني.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات أشد داخل الأراضي الإيرانية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز جاهزيته الدفاعية.