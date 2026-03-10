قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
المدمرة البريطانية دراجون تتحرك باتجاه منطقة البحر المتوسط
الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات
تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب
قرار عاجل من توروب بشأن حارس مرمى الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش
مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران
إنشاء شبكة موانئ نهرية بالمحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة البيئة | إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟
ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ

أبدت حكومات وجماعات ضغط في إيطاليا وإيرلندا والمجر قلقها من استمرار شبه التوقف في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها في طرق التجارة العالمية.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط والغاز والأسمدة عالميًا، إلا أن الملاحة فيه تكاد تتوقف منذ أسبوع، بعد أن ردت إيران على ضربة مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى إلى اتساع نطاق الصراع في المنطقة المحيطة.

ويقع جزء من هذا الممر البحري الضيق داخل المياه الإقليمية الإيرانية. ورغم إعلان طهران أن الممر لا يزال مفتوحًا من الناحية الفنية، فإنها حذرت من أن السفن الأمريكية والإسرائيلية قد تكون أهدافًا للهجوم، مؤكدة أنها «لا تستطيع ضمان سلامة السفن من جميع الدول».

وفي إيرلندا، حذر وزير الزراعة مارتن هايدون من تداعيات الأزمة، معتبرًا أن الهجوم على إيران «فتح صندوق باندورا». وقال إن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يضرب القطاع الزراعي في أسوأ وقت من العام، مع بداية موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط يمثل أيضًا سوقًا مهمًا لصادرات الأغذية والمشروبات الإيرلندية.

ولم يستبعد الوزير إمكانية تقديم الحكومة حزم دعم للمزارعين ومنتجي الأغذية، لكنه أوضح أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرًا.

وفي إيطاليا، أثار تعطل الملاحة مخاوف مماثلة، حيث حذرت أكبر جماعة ضغط زراعية في البلاد كولديريتي من أن «تعطل طرق التجارة المرتبطة بالحرب التي تشمل إيران بدأ يسبب أضرارًا جسيمة للصادرات».

وأضافت الجماعة في بيان أن القلق الرئيسي يتركز على أسواق الشرق الأوسط، حيث تتجاوز قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الإيطالية ملياري يورو، مشيرة إلى أن المخاطر الأكبر تهدد السلع سريعة التلف مثل الفواكه والخضروات والزهور.

وأوضحت أن توقف حركة النقل البحري في الخليج يأتي في ذروة موسم تصدير الزهور، ما يزيد من حجم الخسائر المحتملة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي تستعد بلاده لإجراء انتخابات الشهر المقبل، أن الحكومة ستعيد فرض سقف لأسعار الوقود «لحماية الأسر المجرية ورواد الأعمال والمزارعين»، وذلك بعد ما وصفه بـ«الانفجار في أسعار النفط العالمية».

حكومات جماعات إيطاليا حركة الشحن مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي

الاهلي

الأهلي يطير إلى تونس الجمعة المقبلة استعدادا لمواجهة الترجي

الاهلي

مجدي عبد الغني يثير الجدل بشأن القلعة الحمراء.. تفاصيل

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد