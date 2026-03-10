فدية إطعام مسكين في رمضان.. ينفع فلوس بدل الأكل؟.. علي جمعة يكشف الحكم الشرعي

رد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال سيدة قالت فيه: فدية إطعام مسكين في رمضان.. ينفع فلوس بدل الأكل؟، موضحا أنه يجوز أن تكون الفدية أموال بدلا من الطعام في مذهب الحنفية.



وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديم برنامج اعرف دينك المذاع على قناة صدى البلد، أن زكاة الفطر وكافة قضايا الإطعام، يمكن أن نستبدلها بنقود لأنها تؤدي الغاية، مضيفا: في بعض الأحيان بتبقى النقود أولى عنده من الطعام.

وأوضح الدكتور علي جمعة: الطعام اللي بيتعمل هو فرض عليه، لا يمكن أن نغيره، لكن المال يمكنه أن يشتري ما يريده من طعام.

وتابع: الحنفية رأوا أن المال فيه إغناء عن الطعام، والطعام قديما مكنش مجهز للأكل.. كان زمان شوية قمح أو ذرة.