ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لم ترد للولايات المتحدة أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز لكن لو حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" إذا زرعت الألغام ولم تتم إزالتها فورا فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون غير مسبوقة".

وأضاف ترامب:" إذا أزالت إيران الألغام من مضيق هرمز فسيكون ذلك خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح".

وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو رقم لم يعلن من قبل ويزيد بشكل كبير على الإحصاءات الرسمية للبنتاجون التي أشارت إلى 8 إصابات خطيرة فقط بين القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، بأن الغالبية العظمى من الإصابات طفيفة، وقد عاد 108 من الجنود إلى الخدمة بالفعل، بينما لا يزال 8 جنود يعانون من إصابات بالغة.