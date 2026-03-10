الصافي عبد العال : كلمة الرئيس في يوم الشهيد تؤكد التقدير العميق لتضحيات أبطال القوات المسلحة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، جسدت بوضوح مدى تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل رمزًا للوفاء والعرفان لكل من ضحى من أجل أمن واستقرار مصر.

وأوضح عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن يوم الشهيد يعد محطة وطنية هامة لاستحضار بطولات رجال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، مؤكدًا أن كلمات الرئيس حملت رسائل إنسانية ووطنية تعكس اعتزاز الدولة المصرية بشهدائها وحرصها الدائم على تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لأسرهم تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن حديث الرئيس لم يقتصر على استعراض ملاحم البطولة التي قدمها أبناء القوات المسلحة، بل تضمن أيضًا رسائل توعوية تعكس أهمية إدراك الشعب المصري للتحديات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة المجتمع باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الدولة وصون مقدراتها.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن تأكيد الرئيس على تعقيدات المشهد الإقليمي يعكس رؤية سياسية واعية تدرك طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل دعوته المستمرة إلى وقف النزاعات المسلحة وتغليب الحلول السياسية والسلمية، مؤكدًا أن هذا يعكس الدور التاريخي لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص السلام.

كما لفت نائب الاسكندرية. إلى أن حديث الرئيس عن تطورات القضية الفلسطينية جاء ليؤكد الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، وهو ما يعكس التزام مصر بالدفاع عن القضايا العربية العادلة والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته، بالتأكيد على أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يحمل رسالة مهمة للأجيال الجديدة، مفادها أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام لكل المصريين لمواصلة العمل والبناء والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التنمية.