دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
نتنياهو: قضينا على قدرات إيران الصاروخية والنووية

هاني حسين

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل قضت على قدرات إيران الصاروخية والنووية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو رقم لم يعلن من قبل ويزيد بشكل كبير على الإحصاءات الرسمية للبنتاجون التي أشارت إلى 8 إصابات خطيرة فقط بين القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، بأن الغالبية العظمى من الإصابات طفيفة، وقد عاد 108 من الجنود إلى الخدمة بالفعل، بينما لا يزال 8 جنود يعانون من إصابات بالغة.

تأتي هذه الخسائر بعد سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتقامية إيرانية، أودت أيضًا بحياة 7 جنود في الكويت والسعودية.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

تمويل التنوع البيولوجي

من تطوير البحيرات إلى حماية المحميات.. 21 هدفا في إستراتيجية مصر الجديدة لصون التنوع البيئي

جانب من الاجتماع

رسائل طمأنة للمستثمرين.. رداد: إزالة أي عقبات قد تواجه الصناعة كثيفة العمالة

موعد عيد الفطر 2026

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر 2026 في عدة دول

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

