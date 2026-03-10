نتنياهو: قضينا على قدرات إيران الصاروخية والنووية

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل قضت على قدرات إيران الصاروخية والنووية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو رقم لم يعلن من قبل ويزيد بشكل كبير على الإحصاءات الرسمية للبنتاجون التي أشارت إلى 8 إصابات خطيرة فقط بين القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، بأن الغالبية العظمى من الإصابات طفيفة، وقد عاد 108 من الجنود إلى الخدمة بالفعل، بينما لا يزال 8 جنود يعانون من إصابات بالغة.

تأتي هذه الخسائر بعد سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتقامية إيرانية، أودت أيضًا بحياة 7 جنود في الكويت والسعودية.