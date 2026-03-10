قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
برلمان

أول تحرك برلماني.. بيان عاجل للحكومة بسبب رفع أسعار الوقود

حسن رضوان

أشعل قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود موجة من التحركات البرلمانية السريعة داخل مجلس النواب، حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة حول أسباب الزيادة وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين والأسواق، مطالبين بتوضيح سياسات التسعير وخطة الدولة لاحتواء موجة التضخم المتوقعة.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وما يترتب على هذا القرار من تداعيات اقتصادية خطيرة على المواطنين والأسواق.

وأشار داود إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار جديد لزيادة أسعار الوقود في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذا القرار وانعكاساته على معيشة المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أنه سبق أن حذر الحكومة من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بإعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة للتعامل مع تلك التطورات وحماية الأسواق والمواطنين من موجات تضخم محتملة.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط أمام مجلس النواب والرأي العام، من بينها أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت، والإجراءات التي ستتخذها لمنع انعكاس الزيادة على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى خطة الحكومة لحماية المواطنين من موجة تضخم جديدة.

وأكد ضرورة التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في عرض سياساتها الاقتصادية، والتعامل مع التحديات من خلال خطط واضحة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من أعباء إضافية، مطالبًا بإدراج البيان العاجل للمناقشة داخل مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، تقدمت د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما وصفته بغياب سياسات دعم المواطن بعد التسعير الأخير للمنتجات البترولية، وعدم مراعاة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت سعيد أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة بلغت نحو 17%، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 52 مكرر (أ) الصادر في 30 ديسمبر 2018، والذي ينص على ألا يتجاوز معدل الزيادة 10%، مشيرة إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول وضوح معادلة تسعير الوقود ومكوناتها التفصيلية.

وأضافت أن المواطن لا يعرف الوزن النسبي لعناصر معادلة التسعير، مثل سعر خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والتكرير والضرائب والرسوم، وهو ما يضعف من شفافية التسعير ويجعل المواطنين يتحملون التكاليف دون وجود دعم واضح، رغم التصريحات المتكررة بشأن وجود مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.

وأكدت أن هذه الزيادة تأتي في ظل تضخم اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، وهو ما يضاعف الضغوط على الأسر المصرية، مطالبة بمناقشة هذا الملف بشكل عاجل داخل اللجان المختصة بمجلس النواب.

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

مجموعة السبع

مجموعة السبع تؤجل قرار الإفراج عن احتياطيات النفط وتكلف وكالة الطاقة الدولية بتقييم السوق

السفير وليد الفقي، سفير مصر بالدوحة،

سفير مصر في الدوحة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع الجالية المصرية في قطر للاطمئنان على أوضاعهم

الاتحاد الإفريقي:

الاتحاد الإفريقي: إفريقيا تمتلك الإمكانات للقضاء على الجوع وينقصها سياسات واستثمارات أقوى

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

