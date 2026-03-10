تحريك الوقود | أحمد موسى : مافيش حد هيبقى مبسوط بارتفاع أسعار أي سلعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لمّح لقرار تحريك أسعار الوقود منذ حلقة أمس وطالب المواطنين بالانتباه للمسارات المقبلة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تحريك أسعار الوقود.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نعيش في بلد متأثر بما يجري في المنطقة والاقليم وما يحدث اليوم مختلف عن أي مرة سابقة.



وتساءل الإعلامي أحمد موسى، :"هل الحكومة كانت تستطيع عدم اتخاذ هذا القرار أو تقليله ولكن في النهاية التأثير كله على الناس".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"مافيش حد هيبقى مبسوط بارتفاع أسعار أي سلعة".

