فن وثقافة

فرصة أخيرة الحلقة 6 .. محمود حميدة يتنحى عن قضية فتاة المنصورية

محمود حميدة
محمود حميدة
أحمد البهى

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل فرصة أخيرة، من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان محمود حميدة. 

وحملت الحلقة السادسة من مسلسل العديد من الأحداث، ومنها تنحي يحيي “ محمود حميدة” عن قضية فتاة المنصورية، بعد خطف حفيدته واشتراط الحكم علي المتهم شرط عودة حفيدته. 

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 
تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق  مسلسل فرصة أخيرة: 
 

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة: 
 

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.

مسلسل فرصة أخيرة فرصة أخيرة الفنان طارق لطفي الفنان محمود حميدة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

