برفقة بكار وطمطم .. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

عبير صبري

وظهرت عبير صبري في الصورة بإطلالة رمضانية رفقة المجسمان طمطم وبكار الشخصيات الكارتونية، نالت إعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت قناة أبو ظبي، عرض مسلسل البخت، من بطولة عبير صبري ونسرين أمين، خلال شهر رمضان الحالي.

مسلسل البخت

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام.