نادية مصطفى تكشف تطورات الحاله الصحية للفنان هاني شاكر

كشفت المطربة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت نادية مصطفي : هانى بخير أى خبر ميبقاش من صفحتى متصدقوش فى ناس منزلين خبر على لسانى لكن أى حد هيقول عنى خبر مقولتهوش مش هسكت.

و كانت حرصت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة على التواصل مع الفنان الكبير هانى شاكر والإطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة فى القولون خلال الساعات الماضية.

وطمأنت جيهان زكى الجمهور على صحة هانى شاكر مشيرة إلى التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت له الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، حتى يواصل عطائه الفنى الذى أسعد جمهوره الكبير فى مصر والوطن العربى.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكى أن حضور وإبداع هانى شاكر أثرى المشهد الفنى المصرى وألهم أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.