نحبك ونقدّرك ليس فقط كفنان..نبيلة عبيد تدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية برسالة مؤثرة

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة مؤثرة للنجم الكبير هانى شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية، وخضوعه لجراحة فى القولون خلال الساعات الماضية.



وقالت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "خالص الدعاء والتمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير هاني شاكر، فهو ليس مجرد صوتٍ جميلٍ رافقنا عبر السنين، بل قيمة فنية وإنسانية كبيرة تركت أثرًا عميقًا في قلوب محبيه، نحبك ونقدّرك ليس فقط كفنانٍ عظيم صنع تاريخًا من الأغاني التي عشنا معها أجمل اللحظات، بل كإنسانٍ راقٍ وصاحب حضورٍ نبيل على المستوى الفني والشخصي".



واضافت :"أسأل الله أن يمنّ عليك بالصحة والعافية، وأن تعود إلينا سريعًا بكامل قوتك وصوتك الذي لا يشبهه صوت".



حرصت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة على التواصل مع الفنان الكبير هانى شاكر والإطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة فى القولون خلال الساعات الماضية.

وطمأنت جيهان زكى الجمهور على صحة هانى شاكر مشيرة إلى التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت له الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، حتى يواصل عطائه الفنى الذى أسعد جمهوره الكبير فى مصر والوطن العربى.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكى أن حضور وإبداع هانى شاكر أثرى المشهد الفنى المصرى وألهم أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.