ساويرس عن ارتفاع أسعار الوقود: ظرف طارئ بسبب الحرب والأسعار ستعود

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس علي ارتفاع أسعار المواد البترولية أمس وتأثيرها علي ارتفاع الأسعار.



وكتب ساويرس من خلال حسابه الشخصي اكس :" ليس من المفيد مهاجمة الحكومة في زيادات سعر البنزين و السولار لأن هذا ظرف طارئ تحت بند القوة القاهرة و نشكر الله ان مصر بخير وسط هذه الحروب و في رأيى ان الحرب لن تطول و سترجع الأسعار الي ما كانت عليه ان شالله



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أننا حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، وأن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، وذلك لتحمل جزء من المسؤولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.