رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءً على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم عقد تدريب عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشكل مباشر من اليابان، استهدف موجهي ومعلمي الحاسب الآلي، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية

May be an image of one or more people and text that says 'narzo Shot by narzoShotby*Heshamai yHesham Heshamoi'

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا التدريب يأتي في إطار تطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وتعزيز مهارات المعلمين في توظيف التقنيات الحديثة

May be an image of television and text

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا التدريب في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات المعلمين بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير الإبداعي واستخدام أدوات العصر الرقمي بكفاءة ، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب المصري القادر على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات المستقبل.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال حواره مع الطلاب في جولاته الميدانية بالمدارس ، على أهمية مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حصول الطلاب الناجحين فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم اليابان منهج البرمجة تطوير منهج البرمجة البرمجة والذكاء الاصطناعي

