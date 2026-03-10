تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءً على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم عقد تدريب عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشكل مباشر من اليابان، استهدف موجهي ومعلمي الحاسب الآلي، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا التدريب يأتي في إطار تطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وتعزيز مهارات المعلمين في توظيف التقنيات الحديثة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا التدريب في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات المعلمين بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير الإبداعي واستخدام أدوات العصر الرقمي بكفاءة ، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب المصري القادر على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات المستقبل.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال حواره مع الطلاب في جولاته الميدانية بالمدارس ، على أهمية مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حصول الطلاب الناجحين فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب.