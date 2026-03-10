قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

هاتف Vivo V70 FE
هاتف Vivo V70 FE
لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo V70 FE ، مضيفةً بذلك هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة المتوسطة يركز على أداء الكاميرا وعمر البطارية. يجمع الجهاز بين كاميرا رئيسية عالية الدقة وبطارية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى العديد من ميزات المتانة.

فيفو V70 FE

يعد من أبرز ميزات هاتف Vivo V70 FE سعة بطاريته الكبيرة، حيث يأتي ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط. كما أضافت Vivo العديد من الميزات التقنية، مثل ماسح بصمة ضوئي مدمج أسفل الشاشة، ودعم شريحتين SIM، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وتقنية Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 7360-Turbo، المصنّع بتقنية 4 نانومتر. أما من ناحية البرمجيات، فيعمل بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16. وتؤكد شركة Vivo أن الجهاز سيتلقى تحديثات أمنية لمدة تصل إلى ست سنوات، مع أنها لم تحدد عدد ترقيات نظام Android التي ستوفرها.

هاتف Vivo V70 FE


فيفو V70 FE

يستخدم هاتف V70 FE كاميرا خلفية مزدوجة للتصوير. تتميز الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.88 مع تثبيت بصري للصورة. وهي مزودة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور أوسع.

 أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. كما أضافت شركة فيفو ميزة Aura Light في الخلف لتحسين الإضاءة عند التقاط صور البورتريه.
تهيمن على واجهة الهاتف شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة. وهي لوحة Q10+ ذات 10 بت ودقة 1.5K. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1900 شمعة/م². 

يتميز الهاتف أيضاً بميزات متانة عالية، مثل تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. وبفضل بطاريته الكبيرة، وكاميرته الرئيسية عالية الدقة، ودعمه لتحديثات الأمان لفترة طويلة، يُصنف هاتف Vivo V70 FE كهاتف ذكي متوسط ​​المدى غني بالميزات ضمن تشكيلة هواتف Vivo الحالية.

الأسعار والتوافر

يتوفر الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين UFS 3.1 تصل إلى 512 جيجابايت. يبلغ سعر طراز 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 6,499,000 روبية إندونيسية (حوالي 380 دولارًا أمريكيًا). 

أما طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت فيبلغ سعره 7,199,000 روبية إندونيسية (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا). ويبلغ سعر طراز 8 جيجابايت + 512 جيجابايت 7,399,000 روبية إندونيسية (حوالي 435 دولارًا أمريكيًا). جميع الطرازات متاحة حاليًا للطلب المسبق عبر الموقع الإلكتروني 

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

