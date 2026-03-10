مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

أطلقت شركة فيفو هاتف Vivo V70 FE ، مضيفةً بذلك هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة المتوسطة يركز على أداء الكاميرا وعمر البطارية. يجمع الجهاز بين كاميرا رئيسية عالية الدقة وبطارية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى العديد من ميزات المتانة.

فيفو V70 FE

يعد من أبرز ميزات هاتف Vivo V70 FE سعة بطاريته الكبيرة، حيث يأتي ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط. كما أضافت Vivo العديد من الميزات التقنية، مثل ماسح بصمة ضوئي مدمج أسفل الشاشة، ودعم شريحتين SIM، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وتقنية Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 7360-Turbo، المصنّع بتقنية 4 نانومتر. أما من ناحية البرمجيات، فيعمل بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16. وتؤكد شركة Vivo أن الجهاز سيتلقى تحديثات أمنية لمدة تصل إلى ست سنوات، مع أنها لم تحدد عدد ترقيات نظام Android التي ستوفرها.

هاتف Vivo V70 FE



فيفو V70 FE

يستخدم هاتف V70 FE كاميرا خلفية مزدوجة للتصوير. تتميز الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.88 مع تثبيت بصري للصورة. وهي مزودة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور أوسع.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. كما أضافت شركة فيفو ميزة Aura Light في الخلف لتحسين الإضاءة عند التقاط صور البورتريه.

تهيمن على واجهة الهاتف شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة. وهي لوحة Q10+ ذات 10 بت ودقة 1.5K. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 1900 شمعة/م².

يتميز الهاتف أيضاً بميزات متانة عالية، مثل تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. وبفضل بطاريته الكبيرة، وكاميرته الرئيسية عالية الدقة، ودعمه لتحديثات الأمان لفترة طويلة، يُصنف هاتف Vivo V70 FE كهاتف ذكي متوسط ​​المدى غني بالميزات ضمن تشكيلة هواتف Vivo الحالية.

الأسعار والتوافر

يتوفر الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين UFS 3.1 تصل إلى 512 جيجابايت. يبلغ سعر طراز 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 6,499,000 روبية إندونيسية (حوالي 380 دولارًا أمريكيًا).

أما طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت فيبلغ سعره 7,199,000 روبية إندونيسية (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا). ويبلغ سعر طراز 8 جيجابايت + 512 جيجابايت 7,399,000 روبية إندونيسية (حوالي 435 دولارًا أمريكيًا). جميع الطرازات متاحة حاليًا للطلب المسبق عبر الموقع الإلكتروني