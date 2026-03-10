آيفون 18 برو قد يحصل على أكبر ترقية في عمر بطارية هواتف آبل

كشفت مجلة Forbes، نقلًا عن تقرير من موقع Geeky Gadgets، أن آبل قد تجهز لهاتف iPhone 18 Pro Max بطارية هي الأكبر في تاريخ الآيفون، مع سعة متوقعة تتجاوز حاجز 5000 مللي أمبير لأول مرة.

أوضحت Forbes أن مصادر في سلسلة التوريد تشير إلى نطاق سعة يتراوح تقريبًا بين 5100 و5200 مللي أمبير، ما يجعل بطارية iPhone 18 Pro Max – إذا تأكدت هذه الأرقام – الأكبر على الإطلاق في أي هاتف آيفون، ومؤهلة لتقديم قفزة ملحوظة في زمن التشغيل.

هدف الوصول إلى 40 ساعة تشغيل مقابل 37–39 ساعة حاليًا

أشارت Geeky Gadgets، بحسب ما نقله التقرير، إلى أن الهدف هو الاقتراب من 40 ساعة من تشغيل الفيديو أو الاستخدام الكثيف بشحنة واحدة، مقارنة بزمن التشغيل الحالي في iPhone 17 Pro Max الذي يتراوح – وفق تصنيفات آبل الرسمية – بين 37 و39 ساعة في اختبار تشغيل الفيديو.

أكد التقرير أن الزيادة المتوقعة في زمن البطارية قد تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات إضافية، اعتمادًا على سيناريو الاستخدام، مستفيدًة من الجمع بين البطارية الأكبر من جهة، وكفاءة شرائح A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر من جهة أخرى، والتي يُتوقع أن تحسّن كفاءة استهلاك الطاقة.

سماكة أكبر قليلاً مقابل بطارية أفضل

أوضحت Forbes أن التقرير يشير بوضوح إلى أن هذه القفزة في سعة البطارية قد تأتي على حساب زيادة طفيفة في سُمك هيكل الهاتف، مع ترجيح أن تتبنى آبل في iPhone 18 Pro Max فلسفة «تفضيل الوظيفة على الشكل» من خلال قبول جهاز أكثر سماكة قليلاً مقابل زمن استخدام أطول.



أشارت المقالة إلى أن هذا التوجّه قد يجعل نسخة Pro Max خيارًا مفضلًا لمستخدمي الفئة الاحترافية الذين يهتمون أكثر بعمر البطارية والاستعمال اليومي المكثف، بينما قد تظل نسخ أخرى في السلسلة محافظة على تصميم أنحف لمن يفضّل الشكل على الأداء في هذا الجانب.

شائعات سابقة عن تغييرات في الشاشة والمعالج ضمن نفس الجيل

أكدت تقارير سابقة لدايفيد فيلان أن سلسلة iPhone 18 Pro ينتظر أن تحصل أيضًا على تحسينات كبيرة في الشاشة، من بينها زيادة سطوع اللوحة واعتماد معالجات A20 وA20 Pro المبنية بتقنية 2 نانومتر، مع حديث عن احتمال تقليص حجم Dynamic Island أو نقل مكوّنات Face ID أسفل الشاشة في بعض الطرازات.



أوضحت هذه التسريبات أن تركيز آبل في جيل iPhone 18 قد ينقسم بين تحسينات الكاميرا وعمر البطارية وكفاءة المعالجة، مع تقليل التغييرات الشكلية الخارجية، ما يجعل البطارية الأكبر في iPhone 18 Pro Max مرشحة لتكون أبرز نقطة تسويق إذا تحولت هذه الشائعات إلى مواصفات رسمية عند الإطلاق المتوقع في خريف 2026.