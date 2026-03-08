تسريبات تكشف أسرار iPhone 18 Pro.. ألوان جديدة وخلفية شفافة ومزايا غير مسبوقة

على الرغم من أن إطلاق سلسلة iPhone 18 لا يزال على بعد أشهر، إلا أن التسريبات حول iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بدأت تنتشر على الإنترنت، مشيرة إلى تغييرات في التصميم، ومكونات الكاميرا، وحجم البطارية، مع احتمال تقديم ألوان جديدة وتشطيب خلفي شفاف للجهاز.

إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة آبل تدرس تحديثات على خاصية الجزيرة الديناميكية Dynamic Island والمكونات الداخلية، بما في ذلك شريحة A-series جديدة، وكاميرات بفتحة عدسة متغيرة، وبطارية أكبر، واتصال محسن.

موعد الإطلاق المتوقع

عادة ما تطلق شركة آبل هواتفها الجديدة في الخريف، لكن تقرير من “بلومبرج” يشير إلى احتمال تقسيم إطلاق سلسلة iPhone 18:

- سيتم الإعلان عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وربما أول آيفون قابل للطي في شهر سبتمبر 2026.

- بينما سيتم الإعلان عن الإصدار الأساسي iPhone 18 والإصدارات الاقتصادية بين فبراير ومارس 2027.

سيسمح هذا التوزيع لشركة آبل بالتركيز على الطرازات المميزة أولا، قبل تقديم النسخ الأكثر اقتصادية لاحقا، كما حدث مع أجهزة iPhone 16E و17E في الربيع.

المواصفات والميزات المتوقعة

- التصميم: قد يعتمد الطرازان Pro على خلفية زجاجية شفافة بدل التصميم ذو اللونين الحالي، مع ألوان محتملة تشمل البني القهوة، النبيذي، البنفسجي، والأحمر الداكن.

- الشاشة والجزيرة الديناميكية: من المتوقع أن تحتفظ الشاشة بحجم 6.3 بوصة لـ Pro و6.9 بوصة لـ Pro Max مع تعديلات طفيفة على نتوء الكاميرا.

وتشير التسريبات إلى إمكانية تصغير الجزيرة الديناميكية إذا تم نقل مستشعرات Face ID أسفل الشاشة، أو استخدام نظام جزئي تحت الشاشة مع وجود فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية.

- البطارية: قد تزيد سعة البطارية لتصل إلى أكثر من 5000 مللي أمبير في الطرازات المزودة بشريحة SIM فعلية، وحوالي 5200 مللي أمبير لطرازات eSIM فقط.

- الكاميرا: تشير التقارير إلى كاميرا بفتحة متغيرة في iPhone 18 Pro Max، ووحدة ميكانيكية لتحكم أفضل بالعمق والسطوع، مع عدسة مقربة أسرع للصور منخفضة الإضاءة، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل في جميع الطرازات عدا iPhone 18E.

- المعالج والذاكرة: من المتوقع استخدام شريحة A20 بتصميم وحدة متعددة الشرائح على مستوى الرقائق لدمج الرامات مع CPU وGPU ومحرك الأعصاب على رقاقة واحدة، مع إمكانية دعم حتى 12 جيجيابايت من الذاكرة العشوائية.

- الاتصال: قد تدعم الأجهزة اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى مودم الجيل الجديد C2 لتحسين الاتصال اللاسلكي.

رغم هذه التسريبات تكشف تفاصيل مهمة عن سلسلة آيفون القادمة من آبل، إلا إن سلسلة iPhone 18 لا تزال قيد التطوير، وقد تتغير التصميمات والمواصفات قبل الإطلاق الرسمي.