يومان بدون شحن.. تسريب يكشف عن بطارية iPhone 18 Pro Max

كشفت تسريبات حديثة أن هاتف iPhone 18 Pro Max القادم قد يتفوق على سابقه iPhone 17 Pro Max من حيث عمر البطارية.

وفقا لمعلومات نشرها المسرب Digital Chat Station عبر MacRumors، سيأتي هاتف آبل الجديد ببطارية بسعة تتراوح بين 5100 و5200 مللي أمبير، مقارنة بـ 5088 مللي أمبير في النسخة الحالية، إلى جانب شريحة A20 Pro المصنوعة بتقنية 2 نانومتر من TSMC، والتي من المتوقع أن توفر كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

iPhone 18 Pro Max من آبل سيتمتع بعمر بطارية مثير للإعجاب

هذا الدمج بين البطارية الأكبر والشريحة الأكثر كفاءة قد يمنح الهاتف قدرة على العمل ما بين يوم ونصف إلى يومين كاملين بحسب نمط الاستخدام.

من جهة أخرى، يشير التسريب إلى أن هاتف iPhone Fold القابل للطي، المتوقع إطلاقه مع سلسلة iPhone 18، سيحمل بطارية 5500 مللي أمبير، لكنه مزود بشاشة ضخمة 7.8 بوصة عند الطي الكامل، ما قد يزيد من استهلاك الطاقة مقارنة بـ iPhone 18 Pro Max.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن مشكلة عمر البطارية لن تشكل قلقا لمستخدمي آيفون، خصوصا من يفضلون اقتناء الأجهزة الأعلى سعرا، حيث من المتوقع أن يتجاوز سعر iPhone Fold 2000 دولار.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول على منصة تيك توك، منفذ شحن مختلف كليا عن USB-C المعتمد في هواتف آبل منذ طرح iPhone 15 عام 2023.

ويعرض الفيديو تصميما أقرب إلى موصل MagSafe المغناطيسي المستخدم في حواسيب MacBook الحديثة، ويظهر في المقطع كابل شحن أسود مجدول يتصل مغناطيسيا بالهاتف، مع إضاءة مؤشر LED أخضر عند التوصيل وظهور رمز شحن على الشاشة.

ويشبه التصميم إلى حد كبير موصل MagSafe في أجهزة MacBook Pro، مع اختلافات طفيفة في عدد المسامير وحجم الموصل.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن iPhone 17e في فعالية مقررة مطلع مارس، فيما يتوقع طرح سلسلة iPhone 18 في سبتمبر المقبل، على أن يصل الطراز الأساسي في وقت لاحق.