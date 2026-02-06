قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق جديد لبطارية iPhone 17 Pro Max على هواتف أندرويد

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن تقريرًا جديدًا من موقع CNET حول عمر بطاريات الهواتف الذكية خلال عام 2025 وضع هواتف آبل في صدارة السوق من حيث زمن التشغيل، مع حصول iPhone 17 Pro Max على المركز الأول كأطول الهواتف عمرًا بين 35 هاتفًا جرى اختبارها في الولايات المتحدة. 

أوضحت المنصة أن الاختبارات اعتمدت على سيناريوهات استخدام متقاربة بين الهواتف شملت التصفح والمهام اليومية، بهدف تقديم مقارنة عادلة بين هواتف آيفون وبدائل أندرويد الرائدة من شركات مثل سامسونج وجوجل وشاومي ومصنّعين آخرين.​

iPhone 17 Pro Max يتصدر رغم سعة البطارية الأقل

أوضحت MacRumors أن iPhone 17 Pro Max تصدّر نتائج الاختبارات منفردًا، رغم أنه لا يمتلك أكبر سعة بطارية بين الهواتف المشاركة في القياس. 

أشارت المنصة إلى أن الهاتف يأتي ببطارية سعتها 5088 مللي أمبير تقريبًا، وأن تفوقه في عمر البطارية يعود بدرجة كبيرة إلى كفاءة معالج آبل المخصص وتكامل العتاد مع نظام iOS، إلى جانب تحسينات إدارة الطاقة على مستوى البرمجيات.

أكد التقرير أن التفوق في التجربة الفعلية لعمر البطارية لا يرتبط بسعة البطارية فقط، بل بكيفية إدارة الهاتف للطاقة أثناء الاستخدام اليومي مثل تشغيل التطبيقات، والتصفح، وتشغيل الفيديو، وهو ما مكّن iPhone 17 Pro Max من تخطي العديد من هواتف أندرويد المزودة ببطاريات أكبر سعة من الناحية النظرية.

أداء هواتف آيفون الأخرى في الترتيب العام

أشارت MacRumors إلى أن iPhone 17 العادي جاء في المرتبة الثانية مكررًا في الترتيب العام إلى جانب هاتف OnePlus 15، رغم أنه يضم أصغر بطارية من بين الهواتف التي احتلت المراكز الأولى في القائمة. 

أوضحت المنصة أن نتائج الاختبارات أظهرت بعد ذلك حلول هاتف Poco F7 Ultra في المركز الثالث، بينما احتل iPhone 17 Pro المركز الرابع، ما يعني أن ثلاثة من بين الهواتف الأربعة الأولى في تصنيف عمر البطارية جاءت من آبل، في حين تقاسمت شركات أندرويد المراكز الأخرى في الترتيب.​

أكد التقرير أن هذه النتائج تعكس متوسط أداء البطارية عبر عدة نماذج من كل علامة تجارية، حيث أظهرت البيانات أن آبل وOnePlus هما العلامتان الأكثر ثباتًا في تقديم عمر بطارية قوي على مستوى التشكيلة الكاملة من الهواتف التي تم قياسها خلال العام.

مقارنة غير مباشرة مع هواتف أندرويد الرائدة

أوضحت MacRumors أن تقرير CNET لم يركّز على مقارنة هاتف واحد من آيفون ضد هاتف واحد من أندرويد، بل اعتمد على تجميع بيانات من اختبارات متعددة أجريت على هواتف رائدة ومتوسطة من مختلف الشركات طوال عام 2025.

أشارت المنصة إلى أن النتائج النهائية أظهرت أن iPhone 17 Pro Max تقدّم على العديد من هواتف أندرويد المعروفة بقوة بطاريتها، بما في ذلك بعض الطرازات المزودة ببطاريات تتجاوز 5200 مللي أمبير، وهو ما يعكس أهمية كفاءة المعالج ونظام التشغيل والثبات في إدارة الطاقة وليس حجم البطارية وحده.

أكدت التحليلات المرتبطة بالتقرير أن العلامات التجارية التي اعتمدت على معالجات موفرة للطاقة وبرمجيات محسنة لإدارة استهلاك التطبيقات في الخلفية حققت أداءً أفضل في الاختبارات، مع بقاء آبل في صدارة الترتيب العام لعمر البطارية إلى جانب OnePlus في فئة أندرويد.

