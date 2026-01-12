شاومي تستعد لهاتف فائق النحافة لمنافسة iPhone Air وGalaxy Edge

تفيد تسريبات جديدة بأن شاومي تعمل على هاتف فائق النحافة قد يحمل اسم Xiaomi Slim أو Xiaomi 17 Air، ليكون منافسًا مباشرًا لهاتفي iPhone Air وGalaxy S25 Edge في فئة الهواتف الرفيعة التصميم.

تشير تقارير قادمة من الصين إلى أن الجهاز قد يأتي بشاشة قياس 6.59 بوصة وسُمك لا يتجاوز 5.5 ملم، أي أنه أنحف بنحو 0.1 ملم من iPhone Air، ما يجعله من أنحف الهواتف الذكية في السوق حاليًا إذا تم طرحه تجاريًا.

وتوضح المادة أن المشروع كان قد أُرجئ بعد مبيعات أقل من المتوقع لكل من Galaxy S25 Edge وiPhone Air، قبل أن تعود الشائعات مؤخرًا لتؤكد أن شاومي لم تتخلّ عن خطة إطلاق هاتف نحيف، وأنها تواصل تطويره على الأقل في صورة نموذج متقدم أو نموذج أولي جاهز للعرض.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

بحسب التسريبات، سيعتمد هاتف شاومي النحيف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، ودعم تقنية eSIM، ومستشعر بصمة 3D Ultrasonic مدمج في الشاشة، ما يضعه في فئة المواصفات العليا من حيث الأداء والأمان والتصوير.

العنصر الأبرز في التسريب هو البطارية؛ حيث يُقال إن الهاتف سيضم بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، وهو رقم استثنائي بالنظر إلى سماكة الهيكل البالغة 5.5 ملم.

يؤكد التقرير أن هذه السعة، إذا تحققت بالفعل، ستعالج واحدة من أهم نقاط الضعف التقليدية في الهواتف فائقة النحافة، وهي ضعف عمر البطارية، ما قد يجعل الجهاز أكثر قابلية للاستخدام اليومي مقارنة بمحاولات سابقة في هذه الفئة.

تصميم زجاجي معدني يقترب من لغة iPhone Air

إلى جانب المواصفات، يكشف فيديو مسرَّب عن تصميم خارجي أنيق للجهاز، مع جزيرة كاميرا زجاجية–معدنية تضم عدستين في الخلف، بأسلوب قريب بصريًا من لغة تصميم iPhone Air.

تظهر الواجهة الخلفية بباقي مساحتها من زجاج غير لامع (matte glass)، مع بروز بسيط لوحدة الكاميرا، بينما يلفت الانتباه مدى نحافة الإطار عند النظر إلى الجهاز من الجانب.

يشير التقرير إلى أن تشابه الخطوط التصميمية ليس مفاجئًا؛ إذ إن سلسلة Xiaomi 17 الحالية تشترك أصلًا في عدد من السمات الجمالية مع عائلة iPhone 17، وبالتالي من المنطقي أن يحمل طراز “Air” أو “Slim” من شاومي ملامح قريبة من iPhone Air في التوزيع العام للعناصر والشكل العام للظهر.

منافس حقيقي لـ iPhone Air وGalaxy Edge

على مستوى الورق، يرى التقرير أن الهاتف النحيف من شاومي يجمع بين عناصر رئيسية مطلوبة في هذه الفئة: معالج رائد، هيكل فائق النحافة، بطارية كبيرة على غير المعتاد، وكاميرا عالية الدقة مع مستشعر متقدم، ما يجعله – في حال طرحه – منافسًا مباشرًا وربما متفوقًا نظريًا على iPhone Air وGalaxy Edge.

مع ذلك، يبقى السؤال المفتوح هو ما إذا كانت شاومي ستقرر بالفعل طرح الجهاز تجاريًا، أم ستكتفي به كنموذج داخلي أو استعراض تقني؛ إذ لم تصدر الشركة حتى الآن أي تلميح رسمي أو جدول زمني واضح لإطلاقه، ما يجعل التسريبات في هذه المرحلة أقرب إلى “هاتف واعد قيد المراقبة” منه إلى منتج مؤكد في خارطة الإطلاقات.