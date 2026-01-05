بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15 عالميًا

بينما تستعد شاومي للكشف عن هاتف Redmi Note 15 الجديد في السوق الهندية ، تخطط العلامة التجارية أيضًا لإصدار هاتف آخر بأسعار معقولة من علامتها التجارية الفرعية POCO. تم نشر إعلان تشويقي جديد لهاتف POCO M8، يؤكد بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفاته

أكدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعض المكونات الداخلية لهاتف POCO M8. يأتي الهاتف الاقتصادي القادم مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت. مع ذلك، يمكنك الوصول إلى 16 جيجابايت مع إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية إلى 8 جيجابايت. كما شاركت POCO نتائج اختبار AnTuTu، حيث حقق الجهاز أكثر من 825,000 نقطة

إلى جانب ذلك، أكدت الشركة أن هذا الطراز سيعمل بنظام التشغيل HyperOS 2 المبني على Android 15 فور إخراجه من العلبة إلا أنه في المقابل، لا يحصل هذا على أحدث إصدار من نظام التشغيل HyperOS 3 (Android 16)، لكن الشركة تعد بتوفير تحديثات لنظام التشغيل لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية. لذا، نتوقع أن يحصل هاتف POCO M8 على تحديث HyperOS 3 بعد إطلاقه في الهند بفترة وجيزة.

على الجانب الآخر يتميز هاتف POCO M8 بشاشة AMOLED منحنية طويلة مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. ويمكن تزويد هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5520 مللي أمبير، والتي قد تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات البارزة الأخرى تصنيف IP68 أو IP65 لمقاومة الماء والغبار، وهيكل نحيف بسماكة 7.35 ملم، وتصميم ثنائي اللون.