الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15 عالميًا

هاتف Redmi Note 15
هاتف Redmi Note 15
لمياء الياسين

بينما تستعد شاومي للكشف عن هاتف Redmi Note 15 الجديد في السوق الهندية ، تخطط العلامة التجارية أيضًا لإصدار هاتف آخر بأسعار معقولة من علامتها التجارية الفرعية POCO. تم نشر إعلان تشويقي جديد لهاتف POCO M8، يؤكد بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفاته 

مواصفات هاتف POCO M8

مواصفات هاتف POCO M8
 

 أكدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعض المكونات الداخلية لهاتف POCO M8. يأتي الهاتف الاقتصادي القادم مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت. مع ذلك، يمكنك الوصول إلى 16 جيجابايت مع إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية إلى 8 جيجابايت. كما شاركت POCO نتائج اختبار AnTuTu، حيث حقق الجهاز أكثر من 825,000 نقطة

إلى جانب ذلك، أكدت الشركة أن هذا الطراز سيعمل بنظام التشغيل HyperOS 2 المبني على Android 15 فور إخراجه من العلبة إلا أنه في المقابل، لا يحصل هذا على أحدث إصدار من نظام التشغيل HyperOS 3 (Android 16)، لكن الشركة تعد بتوفير تحديثات لنظام التشغيل لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية. لذا، نتوقع أن يحصل هاتف POCO M8 على تحديث HyperOS 3 بعد إطلاقه في الهند بفترة وجيزة.

على الجانب الآخر يتميز هاتف POCO M8 بشاشة AMOLED منحنية طويلة مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. ويمكن تزويد هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5520 مللي أمبير، والتي قد تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات البارزة الأخرى تصنيف IP68 أو IP65 لمقاومة الماء والغبار، وهيكل نحيف بسماكة 7.35 ملم، وتصميم ثنائي اللون.

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الزمالك

4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

منتخب نيجيريا

تفوق نيجيري كاسح في تاريخ المواجهات أمام موزمبيق قبل صدام ثمن النهائي الأفريقي

منتخب نيجيريا

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

