ببطارية ضخمة وسعر لا يصدق.. تعرف مميزات أحدث هاتف اقتصادي من شاومي

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن أسعار قطع غيار هاتفها الرائد الأحدث، شاومي 17 ألترا . وكما هو متوقع، تُعدّ الشاشة واللوحة الأم والكاميرا من أغلى المكونات.

هاتف شاومي 17 ألترا

يبلغ سعر شاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة 990 يوانًا (138.6 دولارًا أمريكيًا). أما اللوحة الأم لطراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 2980 يوانًا (417.2 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 3440 يوانًا (481.6 دولارًا أمريكيًا).

هاتف شاومي 17 ألترا

حافظت شاومي على أسعار المكونات الأخرى ثابتة في كلا الإصدارين. يبلغ سعر وحدة الكاميرا الرئيسية ذات الزاوية الواسعة 850 يوانًا (119 دولارًا أمريكيًا). أما كاميرا التقريب المقربة (بيريسكوب) فتبلغ تكلفتها 795 يوانًا (111.3 دولارًا أمريكيًا). بينما يبلغ سعر الكاميرا فائقة الاتساع 85 يوانًا (11.9 دولارًا أمريكيًا)، والكاميرا الأمامية 60 يوانًا (8.4 دولارًا أمريكيًا). وتبلغ تكلفة البطارية 159 يوانًا (22.26 دولارًا أمريكيًا)، وسعر الغطاء الخلفي 330 يوانًا (46.2 دولارًا أمريكيًا).

وتشمل المكونات الإضافية اللوحة الفرعية بسعر 60 يوان (8.4 دولار)، ومكبر الصوت العلوي بسعر 55 يوان (7.7 دولار)، ومكبر الصوت السفلي بسعر 25 يوان (3.5 دولار)، والشاحن بسعر 55 يوان (7.7 دولار)، وكابل البيانات بسعر 19 يوان (2.66 دولار).

يركز هاتف Xiaomi 17 Ultra على تحسينات التصوير، وهو أول هاتف يُصنع وفقًا لنموذج التعاون الاستراتيجي الجديد بين Xiaomi وLeica. يضم نظام الكاميرا الثلاثية مستشعرًا رئيسيًا Light Fusion 1050L بحجم 1 بوصة مع تقنية LOFIC HDR لتحسين التحكم في الإضاءة والظلال، وكاميرا فائقة الاتساع 14 مم، وكاميرا تليفوتوغرافية Leica فائقة الدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra

تستخدم العدسة المقربة نظام تكبير بصري حقيقي يتراوح من 75 مم إلى 100 مم مع مجموعات عدسات متحركة واستخدام كامل للمستشعر، مما يجنب اقتصاص الصورة الرقمي. كما يساهم اعتماد لايكا APO في تقليل الانحراف اللوني، بينما يساعد التصميم البصري UltraPure في التحكم في التوهج في ظروف الإضاءة المعقدة.

وباستثناء نظام الكاميرا، يتميز الهاتف بشاشة LTPO مسطحة تصل إلى 3500 شمعة، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويحتوي على بطارية بسعة 6800 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات، ويدعم تقنية Wi-Fi 7 وUWB والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.