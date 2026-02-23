حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان

أظهرت لقطات مصورة وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى جزيرة كريت اليونانية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بإرسال مجموعة حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار دراسته لإمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وتُظهر صورة لوكالة رويترز ولقطات أخرى متداولة على الإنترنت وصول حاملة الطائرات إلى خليج سودا في كريت، على الأرجح كجزء من عملية إمداد في قاعدة الدعم البحري الأمريكية هناك.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أوامرها للدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة لبنان وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن السفارة الأمريكية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار بيروت الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة.

في سياق متصل، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصوله إلى إسرائيل، في ضوء استعدادات الولايات المتحدة لشن هجوم محتمل على إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر، مشيراً إلى أن روبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويناقش معه الملف الإيراني.